В клинике Кувейта появился российский робот-администратор

Российский сервисный робот Promobot от одноименной компании начал работу в сети клиник IMAGES Medical в Кувейте. Робот-администратор встречает посетителей, помогает записаться ко врачу и даже провожает до кабинета. Дроид самостоятельно заключает договор: пациентам достаточно показать ему паспорт, и робот сам заполнит все документы, освободив от этой работы сотрудников регистратуры. Об этом CNews сообщили представители Promobot.

Олег Кивокурцев, директор по развитию Promobot: «Цель сервисной робототехники — освободить человека от скучных, рутинных задач. Медицинский персонал перегружен работой с документами, расписаниями, сотрудники регистратуры несколько десятков раз в день отвечают на одинаковые вопросы. Пришло время автоматизировать этот процесс, дав возможность людям тратить силы на более важные и сложные задачи в здравоохранении».

Российские роботы с аналогичным функционалом уже работают в отечественных медицинских учреждений таких как Askonamed. Для зарубежных медицинских учреждений опыт IMAGES Medicalстал первым.

«Промобот»

«Благодаря появлению роботов новый импульс развития сегодня получает медицинский сервис. Кроме того, что подобные роботы вызывают интерес и симпатию у посетителя, они способны существенно оптимизировать работу человеческих ресурсов, автоматизировать многие процессы и сосредоточить внимание персонала клиники на более важных задачах, — сказал Мохаммед Бурхан, ИТ-директор сети клинических центров IMAGES Medical. — Мы выстраиваем рабочие процессы так, чтобы на первом плане всегда оставался наш пациент — его здоровье, комфорт, спокойствие и положительный настрой на лечение. Это и есть главная цель цифровой трансформации в медицине, которой мы следуем. Нашего робота-помощника мы назвали Robby. Он умеет регистрировать пациентов, работать с электронными картами, отвечать на вопросы посетителей, сопровождать их к нужному кабинету — выполняет ряд функций, которые требуют автоматизма, точности и высокой скорости. Иногда может пошутить и развлечь, что тоже не так уж и маловажно».

Ранее «Промобот» представил прототип робота-терапевта, который самостоятельно проводит первичный опрос пациента и замеряет простые показатели здоровья, освобождая от этой работы «живой» персонал. Полноценную модель робота компания планирует представить осенью 2022 г.

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Компания «Промобот» основана в 2015 г. в Перми. «Промоботы» трудятся в 43 странах мира в качестве администраторов, промоутеров, консультантов, гидов и консьержей, заменяя или дополняя сотрудников. Роботов Promobot можно встретить в Московском метро, Музее современной истории России, МФЦ, Сбербанке. Все продукты компании производятся и разрабатываются в России.