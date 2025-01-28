Платформа метамоделирования и управления корпоративными данными Custis включена в Реестр отечественного ПО Минцифры России

Разработанная компанией Custis платформа метамоделирования и управления корпоративными данными успешно прошла сертификацию и вошла в Реестр российского программного обеспечения. Об этом CNews сообщили представители Custis.

Это решение помогает централизовать управление данными, повышая их качество и снижая риски несоответствия нормативным и корпоративным стандартам. Кроме того, платформа позволяет компаниям ускорить процесс принятия решений и сократить затраты на разработку и поддержку ИТ-систем за счет предоставления пользователям точных и актуальных данных.

При создании платформы компания Custis использовала импортонезависимые open-source продукты и собственные разработки, что гарантирует надёжность системы и защищённость от внешних рисков. Решение Custis является надежным инструментом, независимым от импортных поставщиков, и позволяет компаниям быстро реагировать на меняющиеся условия рынка и развивать собственные продукты и услуги.

Включение платформы Custis в государственный реестр подтверждает её соответствие регуляторным требованиям и демонстрирует потенциал для укрепления критически важной инфраструктуры на отечественном рынке, ускоряя переход к локальным разработкам. Это полностью отвечает запросу российского бизнеса, который стремится перейти на локальные ИТ-решения для достижения технологического суверенитета.

Функциональность платформы Custis охватывает создание метамоделей бизнес-функций, единый репозиторий данных и поддержку различных приложений через одну систему. Технологически решение базируется на сервис-ориентированной архитектуре с горизонтальной масштабируемостью, что упрощает его адаптацию под различные нагрузки и цели.

Открытый API и гибкий дизайн платформы позволяют легко встраивать ее в любые корпоративные решения — от CRM и ERP до систем документооборота. Такой подход сводит к минимуму риски замены или обновления ПО и дает возможность модернизировать инфраструктуру без радикальной перестройки.

«В условиях экономической неопределенности российский бизнес продолжает искать способы консолидации и повышения качества данных, что делает централизацию данных и внедрение более эффективных систем управления данными важной частью стратегии для многих компаний. Наша платформа призвана помочь бизнесу адаптироваться к современным вызовам и обеспечить высокое качество данных, их надежность и актуальность в соответствии с функциональными и бизнес-требованиями наших клиентов», — сказал Игорь Мельников, руководитель бизнес-направления «Торговые сети» Custis.