IT_One выводит на рынок услугу по построению выделенного центра разработки на заказ

IT_One объявила о выводе на рынок услуги по построению выделенного центра разработки под конкретного заказчика.

В IT_One отмечают, что услуга построения выделенного центра разработки от IT_One будет актуальна для крупных компаний из любой отрасли, нуждающихся в выпуске собственных программных продуктов и быстрой доставке их конечным потребителям. А также для компаний, которые для достижения технологической независимости сегодня планируют двигаться в сторону разработки собственных приложений «с нуля» или на базе платформенных решений.

IT_One может помочь таким компаниям создать на их площадке центр разработки, подобрать команду высококвалифицированных специалистов, организовать центры компетенций и внедрить соответствующие методологии и систему метрик – то есть фактически построить новый производственный процесс.

«Разработка заказного ПО – ключевая экспертиза и конкурентное преимущество IT_One. Поэтому мы решили вывести на рынок сервис, который уже успешно апробировали в ряде частных проектов для крупных заказчиков: построение выделенного центра разработки как услугу», – сказал президент ГК IT_One Юрий Овчаренко.

Команда, подготовленная IT_One, будет на входе получать от бизнес-заказчика и совместно прорабатывать функциональные и нефункциональные требования к разрабатываемой системе, а на выходе предоставит работающий код, соответствующий всем бизнес-требованиям. Также поможет грамотно организовать процесс коммуникации команды разработки с бизнес-пользователями, обмен знаниями, ранее прототипирование, верификацию требований.

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Благодаря внедрению специальной методологии и системы метрик процесс разработки можно будет контролировать, масштабировать и улучшать в соответствии с новыми запросами бизнеса и изменениями рынка.

«Трансформировать идею клиента, написанную на бумаге, в софт, который соответствует всем запросам, – это своего рода искусство. Объединяя понимание бизнеса заказчика с нашей экспертизой, мы подбираем правильную технологическую архитектуру будущего продукта и реализуем проект любой сложности в тех масштабах, которые необходимы клиенту. Фактически – мы строим для него фабрику по производству ИТ-продуктов под заказ», – сказал Юрий Овчаренко.

Кроме того, выделенный центр разработки может быть организован как совместное предприятие, где заказчик будет иметь долю и иметь право при реализации определенных условий полностью выкупить долю подрядчика. Данный подход позволит заказчику при необходимости контролировать навое предприятие, а также исключить риски, связанные с зависимостью от конкретного поставщика услуг.