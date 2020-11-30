Agile и «водопад». Сравнение подходов

Выбор правильной методологии управления проектами — первый шаг к успеху проекта. Однако выбор непрост — и классическая «каскадная» разработка («водопад»), и модная ныне «гибкая» (agile) имеют свои преимущества и недостатки. Выбор в пользу одной из них зависит от таких факторов, как тип планируемого проекта, организационная структура, экспертиза и навыки команды.

Что такое agile?

Гибкая разработка впервые упоминается в опубликованной в 1970 г. статье Уильяма Ройса о создании больших программных систем. Четыре ее фундаментальных ценности и 12 принципов были сформулированы позднее в «Манифесте Agile». Agile — это методология управления проектами, состоящая из коротких циклов инкрементальной разработки, называемых спринтами. Каждый цикл нацелен на непрерывное улучшение разработки продукта или сервиса.

Agile предусматривает итеративный и ориентированный на пользователей подход к разработке программного обеспечения и включает несколько стадий. Первая — планирование. Она предполагает совместную работу заказчиков и исполнителей над концептуализацией, определением, приоритезацией, распределением ресурсов и бюджетированием проекта. Вторая стадия — проектирование, в ходе которой заинтересованные стороны определяют, как должен выглядеть продукт и какие необходимые элементы он должен содержать. Далее идет собственно разработка, в ходе которой команда разработки создает продукты короткими итерациями, называемые «спринтами». Тестирование призвано выяснить, соответствует ли продукт требованиям. При выявлении недостатков он возвращается на стадию разработки для устранения проблем перед повторным тестированием. Этот цикл продолжается пока продукт не станет соответствовать спецификациям. Главная особенность подхода agile – постоянная обратная связь между разработчиками, тестировшиками и заказчиком, позволяющая улучшать продукт понемногу, но непрерывно.

Agile — это методология управления проектами, состоящая из коротких циклов инкрементальной разработки, называемых спринтами. Фото: ru.depositphotos.com

Для того, чтобы команда разработки была способна работать в agile, она, по мнению Мойры Александер (Moira Alexander), должна соответствовать ряду критериев. Команды гибкой разработки должны уметь фокусироваться на запросах пользователей, адаптироваться к изменениям и быть способными работать «под давлением». От участников команды требуются развитые навыки командной работы и сильное чувство ответственности не только перед командой, но и перед заказчиком.

Что такое «водопад»?

Каскадная методология, или «водопад», также используется при разработке продуктов, но процесс разработки носит линейный характер и выполняется в предопределенной последовательности от начала до завершения проекта и предоставления результатов. Этапы «водопадной» разработки схожи с вышеописанными этапами agile-разработки. Также есть этап сбора и анализа требований; этап проектирования, на котором определяется, как должен выглядеть продукт и какие необходимые элементы он должен содержать. После разработки продукта идет его тестирование и приемо-сдаточные испытания для определения соответствия предопределенным требованиям. Выявленные недостатки и ошибки устраняются перед поставкой продукта. Потом следует представление заказчику финальной версии продукта (в соответствие со спецификациями). После чего он передается клиенту, дальнейшая поддержка и доработка возможна за дополнительную плату (если какой-то ее объем не был внесен в договор).

Проектные команды, следующие этой традиционной методологии разработки, хорошо себя чувствуют в структурированной среде, где процессы и процедуры давно отлажены. Такая разработка предполагает размеренность и сосредоточенность на требованиях. Команды не любят неожиданностей, они строго следуют принятым политикам и правилам.

Agile или «водопад»: за и против

Оба метода разработки имеют свои достоинства и недостатки. Основные из них Мойра Александер свела в таблицу.

Достоинства и недостатки «гибкого» и «традиционного» подходов к разработке



