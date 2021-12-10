«М.видео-Эльдорадо» открыла центр Agile-компетенций

Группа «М.видео-Эльдорадо» создала собственный центр Agile-компетенций для внедрения продуктового подхода, применения гибких методологий разработки, а также трансформации корпоративной культуры. Обучение доступно всем специалистам на конкурсной бесплатной основе. По итогам успешного прохождения обоих модулей выпускники могут пройти стажировку в одной из продуктовых команд «М.видео-Эльдорадо» в роли agile-коуча, а затем собеседование на позицию agile-коуча в центр компетенций.

Центр Agile-компетенций отвечает за развитие продуктового подхода в «М.видео-Эльдорадо»: компания уже сформировала более 100 продуктовых команд, которые развивают клиентские и бизнес-решения, от мобильного приложения до дата-моделей по планированию ассортимента в магазинах. Задача –– помочь компании интегрировать технологии во все ключевые бизнес-процессы, автоматизировать рутинные операции, перейти на принятие решений, основанных на данных, и выстроить процесс оперативного внедрения изменений.

«М.видео-Эльдорадо» развивает мобильную платформу OneRetail и бесшовный покупательский путь онлайн и в магазинах. Эти процессы подразумевают высокий уровень сервиса и развития ИТ-решений. Продуктовый подход, которому специалисты обучаются в центре Agile-компетенций, является одним из драйверов технологической трансформации компании. Он позволяет не просто быстро создавать и выпускать новые продукты, но и делает каждого сотрудника компании «разработчиком».

Отдельным направлением работы центра компетенций стала внутренняя «Школа Agile» по подготовке агентов изменений во всех направлениях бизнеса, от HR до розницы. Обучение состоит из двух ступеней продолжительностью в среднем 150 часов каждая. Программа дает навыки по всем ключевым навыкам Agile-коуча –– от фасилитации встреч до основных программ и фреймворков. Поэтому участник программы может и существенно расширить управленческие навыки, и получить новую профессию.

Более 50 сотрудников уже вошли в программу и находятся на разных стадиях обучения. Обучение доступно всем специалистам на конкурсной бесплатной основе. Каждый блок проходит в интенсивном режиме и направлен на развитие навыков и компетенций, необходимых как для повышения эффективности в текущей роли, так и для потенциального изменения карьерного трека.

Виктор Щукин, директор магазина «М.видео» в Белгороде, сказал: «В августе я пошел в школу Agile, в первую очередь, за новыми навыками, которые, не скрою, могут повысить мою капитализацию на рынке труда. Также хотел «подсмотреть» новые практики для повышения эффективности работы, которые пригодились бы в обычном магазине, в нашем «очевидном» домене. Как итог – школа Agile просто перевернула моё поверхностное представление о продуктовом подходе. Хотя мы не занимаемся разработкой, но можно и нужно использовать все ценности Agile и многие практики даже в розничных магазинах. Мы начали использовать Daily, короткие ежедневные регулярные встречи, и вместо стандартной инфоссесии отвечаем на 3 вопроса «Что сделал, что помешало сделать, что буду делать сегодня?», это помогает команде фокусироваться на результатах, а неизбежные ошибки превращать в опыт. Ввели практику ретроспектив – обсуждаем не только результат (что сделали), но и операционные процессы (как это сделали). В результате нашли новые точки контакта между продавцами и промоутерами, внутри команды улучшили отношения, придумали, как лучше помогать покупателям с выбором аксессуаров и сервисов. Еще команда магазина сама поставила себе цели, чем я особенно горд, так как это уже совсем другой уровень мотивации и качества работы».

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За несколько месяцев развития Agile-школы более 40 человек завершили обучение и защитили выпускные проекты на первом курсе, который посвящен общим практикам фасилитации и гибкого управления разработками. Кроме того, 14 экспертов перешли на второй уровень по профессиональной подготовке Agile-коучей, а 3 специалистов сейчас проходят практику в реальных командах разработки. Каждый из тех, кто прошел обучение, запустил минимум один качественный проект по повышению эффективности рабочей команды, в розничных командах выросли продажи.

Сотрудники, которые даже напрямую не связаны с разработкой, получили целый ряд гибких навыков (soft skills) –– например, навыки фасилитации и активного слушания — и теперь применяют их в проектах и лучше понимают процессы работы с продуктами.

Сабина Алигьери, менеджер проектов по развитию бренда работодателя, сказала: «Как новый сотрудник, отвечающий за развитие бренда работодателя, я сразу заинтересовалась Agile-школой. Компания сейчас проходит цифровую трансформацию, и знать принципы, на которых строится продуктовый подход, корпоративная культура, для меня мастхэв. После завершения обучения могу сказать, что те задачи, которые я ставила – это всего лишь 10% полученного результата. Остальные 90% были неожиданным приятным бонусом – полностью переосмыслился предыдущий опыт (оказалось, рекламисты и маркетологи во многом работают в концепции Agile, но в школе я получила цельное понимание всей философии), появились навыки фасилитации встреч, которые теперь приводят бесконечные зумы к успешному завершению с эффективным результатом, но самое главное – реальные изменения в команде, ставшие итогом обучения. Мы провели ретроспективу и теперь работаем над улучшением всех моментов для перформинга команды и выдачи инкремента в каждом проекте».