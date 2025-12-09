Разделы

Перед Новым годом россияне чаще всего заказывают игрушки, сувениры и запчасти

В ноябре онлайн-торговля традиционно растет — это связано с сезоном распродаж и подготовкой к новогодним праздникам. По данным «ЮKassa», в 2025 г. в период с 1 по 21 ноября оборот онлайн-магазинов увеличился на 9% по сравнению с аналогичным периодом 2024 г. В пресс-службе платежного сервиса рассказали, один из трендов этого года – более ранняя покупка подарков, чем в прошлые годы. Так, за три недели ноября количество платежей в категории «Подарки и сувениры» выросло на 8% по сравнению с тем же периодом в 2024 г. Об этом CNews сообщили представители «ЮKassa».

В федеральной транспортной компании «Скиф-Карго» подтверждают: основная волна покупок ушла на ноябрьские распродажи. По мнению директора по продажам «Скиф-Карго» Юрия Коробейникова, инфляция и рациональное потребление сглаживают декабрьский ажиотаж. Так, за ноябрь и первую неделю декабря рост посылок и заказов в e-com составляет около 5–7% к аналогичному периоду 2024 г. Автомобильные перевозки прибавляют всего на 2–6%.

Самыми популярными товарами по доставке на маркетплейсы традиционно остаются игрушки, сувениры и продукты из категории «Чай, кофе, бакалея», рассказали в пресс-службе транспортной компании «Деловые Линии». При этом в 2024 г. одну из лидирующих позиций занимала категория «Светильники и лампы», к которой относятся в том числе новогодние гирлянды. Также в предновогодний сезон наблюдается рост спроса на перевозку малогабаритных грузов — весом до 30 кг и объемом не более 0,1 кубометра, согласно правилам оператора, — на 5% по сравнению с октябрем-ноябрем 2024 г. Основную долю грузопотока с октября по ноябрь составляли запчасти, комплектующие, приборы, электротовары и медицинские изделия. Чаще всего отправка и доставка небольших грузов осуществлялась в Москве, Петербурге, Екатеринбурге и Новосибирске.

