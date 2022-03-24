Исследование ДИТ: платными подписками на музыку, фильмы и цифровые сервисы пользуется почти половина москвичей

Почти каждый второй москвич пользуется хотя бы одной платной подпиской на цифровые сервисы. Чаще всего горожане платят за просмотр фильмов и сериалов (28%), музыкальные сервисы (22%). Причем половина из тех, кто смотрит фильмы, сериалы и слушает музыку онлайн — либо покупает подписку, либо разово платит за определенный контент. К этим и другим выводам пришли в Департаменте информационных технологий (ДИТ) города Москвы в ходе исследования цифровых сервисов по подписке по итогам 2021 г.

В исследовании приняли участие более 1000 жителей в возрасте от 18 до 65 лет, которые пользуются интернет-сервисами по подписке. Платные сервисы были рассмотрены по восьми основным направлениям: пакеты услуг, фильмы и сериалы, музыка, игры, облачные хранилища, программное обеспечение, книги, новости. Об этом CNews сообщили представители ДИТ Москвы.

«Увеличение проникновения мобильной связи, скорости интернета, а также возросшее потребление мобильного трафика способствуют тому, что москвичи становятся требовательнее к разнообразию и качеству цифровых услуг, что в свою очередь подталкивает город и бизнес к изменениям. Наибольшее число платных цифровых сервисов появилось за последние пять лет, однако пик их развития пришелся на 2020-2021 гг., в том числе из-за пандемии и ускорения цифровизации. Кроме привычных приложений для чтения, просмотра видео и прослушивания музыки, появились телемедицинские услуги, подписки на онлайн-магазины, доставку продуктов. Последний год москвичи активнее всего подписывались на пакеты услуг – экосистемы сервисов от операторов связи, банков или интернет-платформ. По данным нашего исследования 46% всех москвичей пользуются хотя бы одной платной подпиской, чаще всего жители платят за просмотр фильмов и сериалов, а также за музыкальные сервисы. На сервисы в рамках экосистемы подписаны 16% москвичей», — сказал руководитель направления «Аналитика» Департамента информационных технологий города Москвы Иван Бутурлин.

Он также добавил, что рынок платных подписок на фильмы и сериалы в Москве и в целом в России находится в стадии роста. Например, согласно публичным данным, в США уже 45,7% жителей имеют подписку на видеосервисы, Канаде – 37,4%, Норвегии – 35,8%, Великобритании – 35,5%.

Самыми активными пользователями платных сервисов являются молодые люди в возрасте от 18 до 24 лет, именно они чаще готовы платить за подписку на музыкальные сервисы и игры, нежели жители старшего поколения.

При этом москвичи требовательны к качеству работы цифровых сервисов. Жители мегаполиса предпочитают получать услуги и необходимую информацию в одном месте, быстро, с возможностью обратиться к живому человеку при возникновении вопросов, а также быть уверенными в безопасности использования своих данных.

Наибольшее значение при оформлении платной подписки имеет отсутствие рекламы (36%), бесплатный пробный период (34%) и удобство получения услуг (32%). Качество, эксклюзивность контента и отсутствие бесплатных аналогов – не всегда определяющие причины оформления платной подписки. Треть пользователей отметили, что начали пользоваться и в дальнейшем платить за тот или иной сервис благодаря бесплатному пробному периоду или акции.

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На сегодняшний день на одного человека в Москве приходится в среднем 1,3 подписки. При этом, если пользователь подписывается на экосистему услуг, с большой долей вероятности подписка будет только одна. В остальных случаях (например, подписки на фильмы и сериалы), при наличии уникального контента или продукта в другом схожем сервисе более вероятно оформление еще одной подписки.

Полученные данные исследования показывают, что 45% жителей хотя бы раз отменяли подписку. «Для удержания пользователя уже недостаточно иметь качественный продукт, необходим постоянно обновляющийся ассортимент услуг и хорошо работающий сервис, позволяющий мгновенно получать услуги и решать все возникающие вопросы», - подчеркнул Иван Бутурлин

Частая причина отмены подписки – потеря потребности в сервисе (40%). Жители успевали воспользоваться нужным сервисом за определенный срок и далее не продлевали подписку.

Еще одним интересным трендом в развитии сервисов являются нишевые виды подписок на товары и услуги. В ходе исследования 14% респондентов отметили, что имеют подписку на банковские переводы без комиссии, 9% - ежемесячно платят за скидки в магазинах, а на регулярную доставку товаров подписано 7%. Среди менее популярных москвичи также назвали подписки на одежду, кофе и чай, автомобиль, самокат, гаджеты, подарки и тренажеры.