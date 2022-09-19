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До конца 2022 г. «Яндекс» откроет для курьеров около десяти зон отдыха

«Яндекс» совместно с партнерами — торговыми центрами, фудмоллами и рынками до конца 2022 г. создаст для курьеров до десяти действующих зон отдыха. В таких местах доставщики могут отдохнуть, пока ждут выдачи заказов, а также попить воды и, например, зарядить телефон. Недавно «Яндекс еда» открыла новую зону отдыха на Даниловском рынке в Москве, а в ближайшее время сделает еще несколько таких пространств на территории фудмоллов и торговых центров. В 2022 г. «Яндекс доставка» также планирует открыть зоны отдыха для автокурьеров. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

«Яндекс еда» начала организовывать зоны отдыха в 2021 г. — после того как опросила курьеров-партнеров и выяснила, что им не хватает таких пространств. Обычно доставщикам негде отдохнуть в фудмолле или, к примеру, торговом центре, пока они ждут заказы. Это происходит потому, что такие объекты рассчитаны на то, чтобы люди постоянно перемещались в них потоками и не задерживались подолгу в одном месте.

«Яндекс еда» устанавливает в зонах отдыха для курьеров удобные сиденья, розетки для зарядки телефонов и пауэрбанков, кулеры с водой, санитайзеры и другое. А еще сервис вешает в таких местах плакаты с ПДД, чтобы напомнить доставщикам о мерах безопасности при доставке.

Эти зоны отдыха доступны курьерам-партнерам любых сервисов — не только «Яндекса». Сейчас работают четыре таких пространства — на Черемушкинском и Даниловском рынках в Москве, на территории фудпарка «Меркурий» в Санкт-Петербурге, а также в фудмолле «Конкорс» в Минске, столице Белоруссии.

«Яндекс еда» не только организует зоны отдыха, но и развивает проект «Дружелюбные рестораны». Он объединяет заведения, в которых доставщики тоже могут отдохнуть, бесплатно попить чай и, например, пообедать со скидкой. Каждый такой ресторан получает отметку «Забота о курьерах» в «Яндекс картах» и стикер «Еды» «Открыт для курьеров», который можно разместить на входе в заведение. Значки в «Картах» особенно пригодятся курьеру в незнакомых районах, а стикеры и без телефона сориентируют на улицах со множеством ресторанов. К этому проекту «Яндекс еды» присоединились тысячи заведений в разных регионах России. Сделать это может любой ресторан — достаточно заполнить форму на сайте.

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«Яндекс еда» — сервис для заказа еды из ресторанов и продуктов из магазинов. С ним работают 40 тыс. заведений в 204 городах. Сервис развивается не только в России, но и в Казахстане, а также в Белоруссии. Заказать еду можно на eda.yandex.ru и в приложениях «Яндекса», «Еды», Go для iOS или Android. Среднее время доставки заказа в Москве — 32 минуты.

«Яндекс доставка» — экспресс-доставка по городу и между городами. Сервис доступен в более чем в России и 17 странах мира. Сервис спроектирован таким образом, чтобы одинаково хорошо встраиваться в рабочие процессы малого бизнеса и крупных сетей («Леруа Мерлен», «Детского мира», Globus и др.).

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