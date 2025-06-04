Россияне отправились в поход: продажи товаров для кемпинга выросли почти на треть

Аналитики «Авито» изучили продажи товаров для отдыха на природе. Выяснилось, что в апреле-мае 2025 г. они выросли на 29% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и на 20% по сравнению с февралем-мартом 2025 г. Активнее всего покупают палатки (доля продаж в общем объеме туристического оборудования — 22%) и мангалы (10% продаж), а самый заметный рост продаж — у сапбордов (+72%) и рафтов (+51%). Об этом CNews сообщили представители «Авито».

В лес с ночевкой

Если вы собираетесь провести на свежем воздухе несколько дней, ключевым атрибутом такой поездки станет палатка. Именно на них приходится 22% продаж от всех товаров для отдыха на природе. В апреле-мае 2025 г. по сравнению с аналогичным периодом 2024 г. продажи выросли на 22%. Новую палатку можно купить на «Авито» за пять тыс. руб., а в ресейле можно найти и за 1,5 тыс. руб. На 20% выросли продажи тентов — палаток с другой конструкцией — они также стоят около пяти тыс. руб. в новом состоянии, и две тыс. руб. в ресейле.

За последние два месяца чаще стали покупать спальники (+28%) и коврики (+19%) или «пенки», которые, как правило, размещают под спальником. Также в такой поездке обязательно понадобится фонарь или лампа — их продажи за год выросли в два раза и на 73% соответственно.

Отдых у воды

Сейчас огромной популярностью пользуется активный отдых на природе — все чаще путешественники берут с собой в такие поездки сапборды, байдарки, каяки и другие плавсредства. Так, на 72% год к году выросли продажи сапбордов — в среднем они стоили 12 000 рублей. На 51% выросли продажи рафтов — это многоместные надувные лодки. Их средняя цена составила 44 тыс. руб. На 22% стали покупать чаще каяки, в среднем они стоили 27 тыс. руб. На 13% выросли продажи байдарок, средняя цена — 28 тыс. руб.

Кроме плавсредства для таких приключений понадобятся и другие аксессуары. Так, на «Авито» стали чаще покупать насосы для лодок (+62%), весла (+35%) и жилеты (+7%).

Обед на природе

Приготовление еды на свежем воздухе — важнейшая часть такого отдыха. Так, продажи мангалов на Авито за год выросли в 2,5 раза. На них приходится 10% продаж от всей категории товаров для кемпинга. Новые мангалы обычно стоят около пяти тыс. руб., а в ресейле можно найти модели дешевле за одну тыс. руб. Иногда в походе нет времени разводить костер, поэтому удобно воспользоваться портативной плитой — их продажи выросли на 5%, средняя цена составила три тыс. руб.

Мебель для кемпинга — складные столы, скамейки и стулья — стали покупать чаще на 43%. Походную посуду — на 17%. Также в два раза выросли продажи термокружек, в которых удобно захватить с собой чай или кофе.