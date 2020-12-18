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«Яндекс.Еда» доставит фермерские продукты с московских ярмарок

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«Яндекс.Еда» начала доставлять на дом фермерские продукты с межрегиональных ярмарок. Проект реализован при участии Департамента торговли и услуг города Москвы. Уже на старте доставка покроет половину территории Москвы.

По словам генерального директора «Яндекс.Еды» Дмитрия Масюка, в Москве, как и во всем мире, растет спрос на натуральные продукты.

«В городах сложно питаться правильно — времени постоянно не хватает, да и о фермерском прилавке поблизости часто можно только мечтать. Еще и пандемия сильно ограничила нас в свободе передвижения. Доставка с ярмарок позволит избежать скопления людей и в течение часа получить домой продукты лучших производителей из Москвы и регионов», — сказал Масюк.

Доставка уже возможна с пяти межрегиональных ярмарок в Западном, Северо-Западном, Восточном и Юго-Западном административных округах. Проект даст производителям из Москвы и регионов, продукция которых представлена на ярмарках, выход на 50-миллионную аудиторию экосистемы «Яндекса».

Сейчас в «Яндекс.Еде» можно заказать фермерские овощи, фрукты и зелень. В дальнейшем в сервисе также появятся молочные продукты, сыры, мясная гастрономия, рыба, кондитерские изделия и другая продукция, а количество подключенных ярмарок до конца года увеличится до восьми. При этом пользователям не нужно будет делать заказ у каждого отдельного продавца – все продукты собраны на отдельной странице ярмарки. Выбрать ярмарку и продукты для заказа можно в разделе «Московских ярмарок» в «Яндекс.Еде».

Доставка возможна в радиусе 8 км от ярмарки. В зоне доставки проживает порядка 50% москвичей. Сделать заказ можно с 10:00 до 20:00, как в выходные, так и будние дни. Исключение составит только понедельник, когда у ярмарок санитарный день. Цены – такие же как на ярмарке.

Продукты доставят курьеры, сотрудничающие с «Яндекс.Едой», и водители-партнеры «Яндекс Go». Стоимость доставки меняется в зависимости от размера корзины и составит от 0 до 199 руб. Сделать заказ можно на сайте сервиса и через приложения «Яндекс», «Яндекс.Еда» и «Яндекс Go» для iOS и Android.

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