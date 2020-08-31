«Магнит» и Delivery Club запустили экспресс-доставку продуктов

Курьеры Delivery Club уже начали доставлять товары из магазинов сети в Москве. Пользователям приложения Delivery Club доступны около 5000 товарных позиций магазинов «Магнит» у дома, включая непродовольственные товары. Время доставки составляет 30-45 минут.

Курьеры Delivery Club уже начали доставлять заказы из 10 магазинов «Магнит» у дома в Москве, до конца 2020 года доставка будет доступна во всех районах Москвы, Санкт-Петербурга, а также пятнадцати крупнейших городах России. Это в первую очередь, города-миллионники, где быстрая доставка товаров становится все более востребованной и динамично растет. Сотрудничество позволит «Магниту» сделать следующий большой шаг в развитии e-commerce, привлечь новых клиентов, повысить лояльность и частоту контактов с розничной сетью ее покупателей.

Партнерство с «Магнитом» даст возможность Delivery Club выйти на новый уровень в сфере экспресс-доставки продуктов питания, в перспективе расширив географию этой услуги фактически до всех городов, в которых работает собственная логистика сервиса (свыше 100 населенных пунктов без учета городов Московской и Ленинградской областей).

В Москве пользователи Delivery Club могут заказать весь ассортимент участвующих в проекте магазинов «Магнит» у дома кроме табачных изделий, алкоголя и пиротехники. Это свежие овощи, фрукты, молочная, мясная продукция, кондитерские изделия, напитки, корма для животных, бытовая химия и другие. Минимальной суммы заказа нет, стоимость доставки на текущий момент составляет 149 рублей. В дальнейшем она будет варьироваться: чем сумма заказа больше, тем дешевле доставка, вплоть до бесплатной. Все заказы будут доставляться бесконтактным способом: курьер в маске и перчатках кладет пакеты и отходит на безопасное расстояние, пока клиент забирает заказ.

Delivery Club будет не только доставлять продукты — впервые он будет собирать заказы в магазинах «Магнит» силами отдельных сотрудников-комплектовщиков. Позднее эта функция перейдет к работникам ритейлера, которых обучат процессу сборки. Чтобы поддерживать высокое качество выполнения заказов, «Магнит» установит для комплектовщиков специальные KPIs (ключевые показатели эффективности).

«Партнерство с Delivery Club — наш следующий шаг в создании омниканальной системы взаимодействия с покупателями. Рынок онлайн-торговли продуктами питания очень быстро растет, в первую очередь в крупных городах, поэтому нам важно обеспечить покупателям интересное предложение в этом сегменте. Я рад, что нашим партнером в развитии e-commerce стал Delivery Club, который обладает большим опытом в экспресс-доставке. «Магнит» как крупнейшая розничная сеть в стране по числу магазинов предоставляет покупателям самые выгодные предложения. Объединив наши преимущества, мы сможем предложить покупателям качественный сервис, интересный ассортимент и привлекательные цены», — сказал заместитель генерального директора, исполнительный директор розничной сети «Магнит» Флориан Янсен.

«Требования потребителей к скорости доставки растут. Мы видим, что они хотят быстро получать не только необходимые в моменте продукты питания, но и большие заказы, сопоставимые с полноценным походом в магазин. Первую потребность пользователей мы можем решить благодаря сотрудничеству с работающим по модели dark stores сервисом «Самокат», запуск же доставки силами наших курьеров из продовольственных сетей закрывает вторую потребность. Наша экспертиза в логистике и скорость доставки вместе с большим ассортиментом магазинов «Магнит» уже в 2020 год дадут доступ к экспресс-доставке продуктов жителям десятков городов страны», — отметил главный исполнительный директор по foodtech «О2О Холдинг» (совместное предприятие Mail.ru Group и Сбербанка) Гюванч Донмез.