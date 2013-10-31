Индексная книга CNews*
SECAM Séquentiel couleur à mémoire Séquentiel couleur avec mémoire последовательный цвет с памятью
Публикаций - 108, упоминаний - 108
SECAM упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Ширшов Павел 76 7
|Наумов Максим 45 4
|Беляева Татьяна 24 3
|Артамонов Вадим 3 2
|Виноградов-Фотов Андрей 2 2
|Левантовский Александр 7 2
|Ксенин Алекс 314 2
|Сергеев Иван 72 2
|Тиманов Дмитрий 5 1
|Besson Luc - Бессон Люк 12 1
|Речменский Игорь 20 1
|Левенчук Анатолий 11 1
|Самохин Дмитрий 2 1
|Болотов Дмитрий 10 1
|Прутков Козьма 6 1
|Стыцко Виталий 1 1
|Mercury Freddie - Меркьюри Фредди 1 1
|Захаров Андрей 36 1
|Адров Дмитрий 34 1
|Овсянников Денис 23 1
|Казарцев Михаил 5 1
|Иванов Кирилл 17 1
|Савватин Максим 64 1
|Соловьев Александр 71 1
|Химич Роман 44 1
|Лобанов Денис 45 1
|Лебедев Артемий 98 1
|Липатов Михаил 7 1
|Малафеев Андрей 27 1
|Кравченко Дмитрий 42 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1250530, в очереди разбора - 832852.
Создано именных указателей - 128417.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1250530, в очереди разбора - 832852.
Создано именных указателей - 128417.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.