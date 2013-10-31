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SECAM Séquentiel couleur à mémoire Séquentiel couleur avec mémoire последовательный цвет с памятью



31.10.2013 Обзор навигатора Explay ID-52B: мечта Одиссея 1

29.10.2012 Навигатор Explay - с большим экраном и телевизором внутри 1

20.04.2012 GPS Навигатор Explay PN-970TV награжден премией "Продукт года 2012" 1

21.02.2012 Как выбрать телевизор. Рекомендации ZOOM.CNews 1

26.01.2012 Обзор проектора NEC PA500U: Hi-End кинотеатр по цене нового автомобиля 1

03.10.2011 Выбираем кинотеатральный проектор: как не потратить деньги впустую 1

03.06.2011 «Акадо» повысил качество трансляции аналоговых и цифровых каналов 1

12.04.2011 Explay выпустил автомобильный навигатор с приемом телесигнала 1

28.03.2011 Explay сделала GPS-навигатор с ТВ-тюнером 1

08.02.2011 Prestigio разработала GPS-навигатор с ТВ- и радиомодулями 1

03.02.2011 «Акадо» улучшает качество «картинки» эфирных телеканалов 1

08.11.2010 Sanyo выпустила новые компактные проекторы для профессионалов 1

14.10.2010 Optoma Converter 1080p позволит сэкономить на модернизации домашнего кинотеатра 1

24.06.2010 AOC 2490Fwt: монитор на все случаи жизни 1

19.02.2009 Pioneer KURO KRP-500 Телевизор на пределе совершенства 1

26.08.2008 Россия вспомнила про цифровое радио 1

25.06.2008 Обзор Smart VIERA: каким должен быть идеальный телевизор 1

24.06.2008 Интересные возможности новой версии Blu-ray 1

19.03.2008 Leadtek представил гибридный ТВ-тюнер WinFast DTV200 HU 1

21.01.2008 Leadtek выпустила новый ТВ-тюнер WinFast PVR2100 1

21.01.2008 KWorld представляет универсальный тюнер для настольных ПК 1

24.12.2007 Xoro сообщает о начале поставок ЖК-телевизора HTL 1501 1

10.12.2007 Leadtek представляет гибридный ТВ-тюнер 1

04.09.2007 10 советов как выбрать телевизор 1

27.08.2007 ViewSonic анонсировал два дисплея высокой четкости 1

28.04.2007 В России заработало HDTV 1

30.03.2007 Автомобильные мультимедийные центры с GPS-навигацией приходят в Россию 1

20.03.2007 Новый проектор с Full HD-разрешением от Panasonic 1

20.03.2007 DVD-рекордер Panasonic DMR-EH65EE: максимум функций и великолепное качество картинки 1

09.03.2007 Телевизор Hitachi 50PD9800TA – плазма промежуточного формата 1

17.01.2007 Xoro HTR 6002w: новая модель 3LCD проекционного телевизора 1

19.12.2006 Что главное в DVD-плеере? 1

04.12.2006 Полезные гаджеты для ноутбука 1

08.11.2006 Малый ЖК-телевизор – Philips 20PF5320 1

03.11.2006 Телевизор Samsung PS-50P7HR: ставка на HDTV 1

30.10.2006 ТВ-тюнер Gotview PCI DVD2 LITE 1

18.10.2006 Проектор NEC LT20 – ультрапортативность превыше всего 1

21.09.2006 Проектор-легенда Sanyo PLV-Z4 1

21.08.2006 HD-Ready, в чем подвох? 1

13.07.2006 Целых 37 дюймов Toshiba 1


Публикаций - 108, упоминаний - 108

SECAM упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Новые башни ГК - Вертикаль - башенный оператор 604 11
Philips 2032 10
Xoro Eectronics 78 9
Hitachi - Хитачи 1423 9
Toshiba Corporation 2856 8
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 1924 7
Sony 6428 7
Samsung Electronics 9874 6
MAS Elektronik AG 175 6
Fly - Explay - Эксплей 241 5
Sharp Corporation 1016 5
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1692 5
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial 2544 5
Rover - RoverComputers 269 4
Zoom Int - Zoom Video Communications 1369 4
Сокол ТПК Бытовая электроника 10 3
Pioneer Corporation 414 3
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Акадо Телеком - Комкор - Московская телекоммуникационная корпорация 775 3
InFocus 70 3
Sanyo Electric - Sanyo Electronic 295 3
Intel Corporation 11750 3
Fostergroup 52 3
Leadtek 60 3
Acer Group - Асер Маркетинг Сервисиз 2439 3
МТС - Navitel - Навител - Центр навигационных технологий, ЦНТ 248 3
Polar - Полар 94 2
Iiyama 87 2
Technicolor - Thomson 209 2
InterVideo 18 2
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть - Радиотелевизионные передающие центры, РТПЦ 305 2
Optoma 30 2
Nvidia Corp 3265 2
Газпром ГПМ НТВ-Плюс - НТВ+ 196 2
TI - Texas Instruments Incorporated 809 2
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5629 2
AMD Graphics Product Group - ATI 926 2
МТС - Navitel Navigator - Навител Навигатор 202 2
Apple Inc 11211 2
Microsoft Corporation 23868 2
Huawei EBG - Huawei Enterprise BG - Huawei Enterprise Business Group 125 2
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 239 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6390 2
Композит 84 2
Tvigle Media - онлайн-кинотеатр 56 1
Русский Стиль 43 1
Netton Consulting Group - Netton Telecom 35 1
Эра HD - Эра ХД 54 1
Grundig 33 1
Геометрия НПО 1 1
Muse Group 1 1
Россети Ленэнерго 68 1
Carl Zeiss AG 126 1
Верный - торговая сеть 266 1
Останкино ТТЦ ФГУП - Телевизионный технический центр - Останкинская телебашня - Телецентр Останкино - технопарк 71 1
Porsche - Порше Руссланд 89 1
Ростех - ОАК - МиГ РСК - Российская самолётостроительная корпорация - Российская авиастроительная компания - ОКБ имени А.И. Микояна Инженерный центр - Луховицкий авиационный завод имени П.А. Воронина - НПК им. П.А. Воронина 167 1
Совкомбанк Совесть 92 1
UMA - United Music Agency 39 1
Московская Биржа - ММВБ-РТС - Фондовая биржа 384 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7937 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 4549 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 406 1
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 483 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 171 1
Госкомсвязь РФ - Государственный комитет России по связи и информатизации 40 1
Союзное государство России и Белоруссии 1 1
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 197 2
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 143 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 394 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 139 1
4CIO 743 1
Телевидение - PAL - Phase Alternating Line - построчное изменение фазы - система аналогового цветного телевидения 263 93
Телевидение - NTSC - National Television System Committee - Национальный комитет по телевизионным системам - Система аналогового цветного телевидения 339 71
Телевидение - Television - ТВ-вещание 3121 59
Телевизор - Телевизионный приёмник - ТВ-приемник - TV Receiver 3698 59
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 21797 58
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 241 44
Контрастность 977 42
S-Video - Separate Video - раздельный видеосигнал- компонентный аналоговый видеоинтерфейс 674 41
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 444 34
Аналоговые технологии 1057 33
ТВ-тюнер - TV tuner 0 33
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 2906 31
Акустические устройства - Аудиоустройства - Audio devices - Акустика 48 29
VGA - Video Graphics Array - Компонентный видеоинтерфейс - D-Sub 1149 28
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы 603 27
ПДУ - Пульт ДУ - пульт дистанционного управления - RCU - remote control unit 0 27
MPEG - Moving Pictures Experts Group 1208 26
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 17223 25
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3483 24
PiP - picture in picture - картинка в картинке 198 24
SCART - Syndicat des Constructeurs d'Appareils Radiorécepteurs et Téléviseurs - Peritel, евроразъём, Euro-AV- Объединение производителей радиоприёмников и телевизоров - Европейский стандартный тип соединителя для подключения мультимедийных устройств 245 24
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - 720p - Телевидение высокой чёткости 782 24
Домашний кинотеатр - Home cinema 254 21
XGA - Extended Graphics Array - Стандарт мониторов и видеоадаптеров, введённый IBM в 1990 году: 1024x768, 256 цветов 284 21
Цвет - Цветность 200 21
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 1870 20
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 3038 20
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Computer equipment 7147 19
DVI - Digital Visual Interface "цифровой видеоинтерфейс" 512 19
Проектор - Проекционный аппарат - Projector - Projection device 18 19
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 7647 18
Акустические устройства - Динамик - Speaker - громкоговоритель 1796 18
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 9331 18
Медиаплеер - Media player - видеоплеер - video player - проигрыватель 1942 17
ANSI Lumen - Люмен - единица измерения светового потока в Международной системе единиц, является световой величиной. 217 16
Антенна - Antenna - устройство, предназначенное для излучения или приёма радиоволн 1798 16
Дисплей - Монитор - Display - Monitor 9031 16
Наушники - Headphones 1894 16
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 4087 16
MP3 - формат файла для хранения аудиоинформации 2355 13
Microsoft Windows 2000 940 13
VMware vCloud Director - VMware vCD 224 9
SRS Labs - TruSurround XT Surround Sound System - TruSurround HD Surround Sound System - WOW 3D - WOW Mobile 58 7
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 16 6
Age of Kings 3459 6
Apple Mac - Apple Macintosh 2739 5
JVC VHS - Video Home System - Видеокассеты - кассетный аналоговый формат наклонно-строчной видеозаписи 140 5
Xoro HTL 12 5
Dolby Digital - система цифрового многоканального звука 78 4
Sony Memory Stick - MemStick, M2 - носитель информации на основе технологии флеш-памяти 401 4
Hitachi CP 0 4
Toshiba SmartMEDIA Media Card Drive 94 3
Intel HDCP - Intel High-bandwidth Digital Content Protection - защита широкополосного цифрового содержимого - технология защиты медиаконтента 194 3
Leadtek WinFast 1 3
Samsung BD Blu-Ray-плеер 76 3
Seiko Epson EMP - серия проекторов 63 3
Microsoft Windows XP 2054 2
Xoro HSD - DVD-проигрыватель 1 2
Яндекс.Навигатор 503 2
Corel Pinnacle Studio - видеоредактор 12 2
Microsoft BMP - bitmap - формат хранения растровых изображений 337 2
Rover - RoverScan - RoverScan Vision - RoverScan Excellent - RoverScan Futura - RoverScan Slim - RoverScan Neovo - RoverScan Maxima - RoverScan Smart - RoverScan Navigator - RoverScan Optima 32 2
Samsung SyncMaster 1 2
Xoro НST - DVD/ТВ-двойки 1 2
AMD Radeon Graphics - Серия видеокарт 598 2
Sharp Aquos 5 2
Nokia Monitor Test 14 2
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 0 2
InFocus ScreenPlay 6 2
Rover - RoverMedia 1 2
Xoro HTR 0 2
Adobe Photoshop 433 2
Microsoft Skype 1973 2
Xoro HST 0 2
Google Android APP - Advanced Protection Program 601 1
Google Android 12999 1
JVC S-VHS - Super VHS 16 1
Adobe Acrobat Reader 99 1
Microsoft DirectX 455 1
Apple QuickTime - MOV Motion JPEG 353 1
Ширшов Павел 76 7
Наумов Максим 45 4
Беляева Татьяна 24 3
Артамонов Вадим 3 2
Виноградов-Фотов Андрей 2 2
Левантовский Александр 7 2
Ксенин Алекс 314 2
Сергеев Иван 72 2
Тиманов Дмитрий 5 1
Besson Luc - Бессон Люк 12 1
Речменский Игорь 20 1
Левенчук Анатолий 11 1
Самохин Дмитрий 2 1
Болотов Дмитрий 10 1
Прутков Козьма 6 1
Стыцко Виталий 1 1
Mercury Freddie - Меркьюри Фредди 1 1
Захаров Андрей 36 1
Адров Дмитрий 34 1
Овсянников Денис 23 1
Казарцев Михаил 5 1
Иванов Кирилл 17 1
Савватин Максим 64 1
Соловьев Александр 71 1
Химич Роман 44 1
Лобанов Денис 45 1
Лебедев Артемий 98 1
Липатов Михаил 7 1
Малафеев Андрей 27 1
Кравченко Дмитрий 42 1
Россия - РФ - Российская федерация 127081 53
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13412 13
Европа 11993 12
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50094 10
Япония 10469 9
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 12790 9
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 39437 6
Беларусь - Белоруссия 4435 5
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 2670 3
Франция - Французская Республика 5484 3
Южная Корея - Республика 4473 3
Земля - планета Солнечной системы 8368 3
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1025 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 14107 3
Украина 6786 3
Германия - Берлин 592 2
Азия Восточная 138 2
Америка Северная 2631 2
США - Лос-Анджелес - Голливуд 155 2
Финляндия - Финляндская Республика 1621 2
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2097 2
Азия - Азиатский регион 4269 2
Солнце - звезда Солнечной системы 1383 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 15461 2
Луна - спутник Земли 1214 1
Япония - Токио 926 1
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 873 1
Россия - ДФО - Приморский край - Находкинский городской округ - Находка 386 1
Россия - европейская часть - Восточная Европа 242 1
Турция - Турецкая республика 799 1
Китай - Тайвань 1755 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 2582 1
Италия - Итальянская Республика 3006 1
Африка - Африканский регион 3033 1
Германия - Федеративная Республика 8772 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 6260 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 8576 1
Россия - ЦФО - Тульская область 1079 1
Казахстан - Республика 4926 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня 7832 15
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 40 14
Английский язык 3945 9
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 492 9
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 128 7
Ergonomics - Эргономика 591 6
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 1211 6
РРЦ - Рекомендованные розничные цены 17 6
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 568 5
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 8997 5
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 4404 4
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 255 4
Спорт - Спортивная сфера - Спортивные мероприятия - Sport 2376 4
Здравоохранение - Офтальмология 11 3
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг - активная маркетинговая стратегия 1 3
Логистика сбытовая - Сбыт 1905 3
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 6588 3
Энергетика - Энергопотребление - потребление энергии 436 3
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 370 3
Электроэнергетика - Электроснабжение - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 95 2
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 360 2
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 377 2
Дача - дачники 42 2
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 2612 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 28330 2
PoP - Point of Presence - Точки присутствия 150 2
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 3 2
Абонентская база - Абонентская плата 1372 2
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 152 2
Алюминий - Aluminium - химический элемент 295 1
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 330 1
Астрономия - Космос - Внеземная жизнь - Инопланетная жизнь - НЛО - Неопознанный летающий объект - UFO - Unidentified flying object 36 1
КБ - Конструкторское бюро - Design bureau 230 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 2332 1
Здравоохранение - Болезнь - Заболевание - Disease - Morbus 1028 1
Электрод - Electrode - электрический проводник, имеющий электронную проводимость и находящийся в контакте с ионным проводником (электролитом) 245 1
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 912 1
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 1581 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 339 1
Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс 738 1
Allprojectors.ru 34 2
Газпром ГПМ НТВ - Телекомпания 462 2
Муз ТВ - Телеканал 17 1
CineTrailer 3 1
РБК Daily 55 1
Euronews - телеканал 46 1
Deutsche Welle - Телеканал 45 1
Юность - радиостанция 33 1
Радио России - радиостанция 49 1
Eurosport - телевизионная спортивная сеть 4 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10516 1
CNews - ZOOM.CNews 1466 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 563 1
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 266 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 306 1
Bloomberg 1116 1
The Register 1230 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 2892 5
In-Stat 115 1
ANSI - American National Standards Institute - Американский национальный институт стандартов 255 9
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 278 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 629 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 10 4
День молодёжи - 27 июня 5 2
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 187 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 490 1
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 284 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 982 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2023 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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