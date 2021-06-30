«ЭларСканы» работают в крупнейших университетах Польши

Группа польских университетов WSB (Высшая банковская школа) получила новые профессиональные планетарные сканеры «ЭларСкан А2-600Р». Началась оцифровка библиотечных фондов, объем которых превышает 50 тыс. единиц.

Планетарные сканеры служат делу оцифровки в двух филиалах Высшей банковской школы: в городах Торуни и Быдгоще. Поставку оборудования, установку и обучение провел авторизованный партнер ЭЛАР - компания Elaboro Agnieszka Borowiecka.

По словам директора библиотеки WSB в Торуни Анны Деликат, удобный и производительный «ЭларСкан» позволит оцифровывать материалы в нужном объеме и с высоким качеством.

«В нашем распоряжении имеются богатые коллекции книг, тираж которых превышает 35 тыс. экземпляров в Торуни и 18 тыс. экземпляров в Быдгоще. Библиотека WSB также хранит картографические и аудиовизуальные документы, подшивки более чем 100 наименований журналов. Удобная трансформируемая колыбель и сменные прижимные стекла ЭларСкан А2-600Р позволяют максимально бережно сканировать разные типы исторических изданий», - рассказала Анна Деликат.