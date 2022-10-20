Непримиримый критик Минпромторга вернулся к управлению ассоциацией российской электроники АРПЭ

В пятницу 14 октября на внеочередном собрании Правления АРПЭ было принято решение провести голосование членов по статье Ивана Покровского, оценить уровень поддержки представленных в статье оценок. Кроме этого, в голосование включены вопросы о поддержке планов по разработке отраслевой стратегии.

Вопросы голосования размещены по ссылке.

Результаты голосования

На 19 октября в голосовании приняли участие 81 компания, 71 – проголосовали, 10 – воздержались. В АРПЭ на момент голосования 136 компаний (по итогам собрания Правления 19 октября еще 18 членов принято в АРПЭ, одна компания вышла из АРПЭ).

Голосование по статье (из 71 проголосовавших компаний):

50 поддержали статью;

13 поддержали по содержанию, но не по форме;

11 поддержали, но не все оценки;

никто не проголосовал в поддержку Минпромторга.

Голосование по планам разработки стратегии:

52 поддержали;

8 поддержали, при условии совместной работы с Минпромторгом;

15 ответили, что нет ресурсов на участие;

2 не видят смысла.

«Мой статус в АРПЭ будет несколько отличаться от прежнего, так как все коммуникации с органами государственной власти возьмет на себя Василь Шарифуллин, директор АРПЭ по работе с органами государственной власти, а я сосредоточусь на работе с компаниями отрасли и подготовке отраслевой стратегии», – заявил Иван Покровский в разговоре с CNews.