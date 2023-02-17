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Группа «Т1» вступила в Ассоциацию российских разработчиков и производителей электроники

Группа «Т1» стала членом Ассоциации российских разработчиков и производителей электроники (АРПЭ).

Вступление в Ассоциацию позволит «Т1» участвовать в разработке решений по развитию отрасли, а также расширять коммуникации с заказчиками, партнерами и государственными регуляторами, параллельно наращивая собственную экспертизу в микроэлектронике.

«Преодоление дефицита электронных компонентов – приоритетная задача обеспечения национальной безопасности, долгосрочный тренд, направленный на укрепление технологического суверенитета государства. Развитие производственного направления позволит «Т1» стать холдингом полного цикла: мы будем готовы поставлять, интегрировать и поддерживать на федеральном уровне свое оборудование с собственным ПО. Коммуникации с партнерами в рамках АРПЭ помогут нам оперативно уточнять траекторию развития и находить новые варианты взаимовыгодного сотрудничества», – сказал Михаил Книгин, исполнительный директор «Т1».

Ассоциация российских разработчиков и производителей электроники (АРПЭ) – некоммерческое объединение российских компаний электронной промышленности, созданное в 2017 г. для разработки предложений по развитию отрасли, согласования решений между компаниями, заказчиками и государственными регуляторами, расширения производственной кооперации и международного сотрудничества.

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Группа «Т1» – многопрофильный холдинг, один из лидеров российского ИТ-рынка, является партнером ключевых мировых и отечественных производителей и разработчиков. Компании группы начинают историю с 1992 г. В штате – 15 тыс. сотрудников. В 2021 г. оборот холдинга составил 87,7 млрд руб. По версии аналитического агентства CNews Analytics, «Т1» входит в топ-10 крупнейших российских ИТ-компаний.

В состав холдинга входят компании «Т1 интеграция», «Т1 консалтинг», Т1 Cloud, «Сервионика», «Мультикарта», «Иннотех» и «Дататех». Среди заказчиков «Т1» – государственные структуры и компании ключевых отраслей экономики: операторы связи, финансовые организации, промышленные, топливно-энергетические, транспортные и торговые предприятия.

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