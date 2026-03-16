Новейший и супердорогой смартфон Samsung ломает пользователям глаза. Восстаноление зрения в цену не входит

Пользователи стали один за другим жаловаться на смартфон Samsung Galaxy S26 Ultra, вышедший в начале марта 2026 г. От него у них болят глаза – вероятно, причиной тому является новая функция Privacy Display. Она нужна для защиты от подглядываний. Это уникальная особенность S26 Ultra – ни в одном другом смартфоне такой опции нет. Владельцы телефонов сдают их обратно в магазины.

Топовый уничтожитель зрения

Владельцы флагманских смартфонов S26 Ultra корейской компании Samsung возненавидели их за его негативное воздействие на их глаза. В интернете за последние дни появилась масса тем, в том числе на официальном форуме Samsung, в которых пользователи утверждают, что от S26 Ultra у них сильно устают глаза.

Редакция CNews нашла одну из таких тем на Reddit – ее создал пользователь Ganbare_Goemon 16 марта 2026 г., и под ней сразу появилось множество подтверждающих проблему комментариев.

«Мне очень понравился S26 Ultra, но в итоге я его вернул, – пишет Ganbare_Goemon. – По непонятным мне причинам функция конфиденциального отображения, особенно на максимальном уровне, раздражала мои глаза, вызывала их напряжение, небольшую тошноту и головную боль. И, учитывая, что конфиденциальное отображение является главной функцией, я не мог оправдать сохранение телефона. Я надеюсь, что технология будет продолжать совершенствоваться, и я завидую тем, кто может использовать эту функцию в текущем виде и не испытывать от нее физического дискомфорта».

Пост Ganbare_Goemon

Речь о технологии Privacy Display – действительно единственной уникальной «фишке» S26 Ultra, которой пока нет ни у одного другого смартфона. Она позволяет уменьшить угол обзора экрана, чтобы никто со стороны не мог увидеть, что на нем изображено. Samsung во время презентации сделала ставку именно на нее, да и все промо-материалы вращаются вокруг нее.

Внедрить аналог Privacy Display можно почти в любой современный смартфон – на маркетплейсах в больших количествах представлены защитные стекла, выполняющие аналогичную функцию и стоящие в от 150 руб.

Россияне тоже в опасности

Galaxy S26 Ultra доступен в официальной российской рознице, несмотря на уход Samsung из России в марте 2022 г. Мобильники компании ввозятся в страну силами параллельного импорта.

Стоит такой телефон в DNS от 125 тыс. за самую базовую версию с 12 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти на момент выпуска материала. Максимальная комплектация с 16 ГБ RAM и 1 ТБ ROM оценена и вовсе в 190 тыс. руб.

S26 Ultra в России

При этом доступные в России версии S26 Ultra технически не отличаются от тех, что продаются в других странах. Иными словами, функция Privacy Display не пощадит глаза россиян.

На это указал главный редактор портала Mobiltelefon Евгений Макаров. В своем блоге в заблокированной в России соцсети Х он написал «Мои глаза очень быстро устают от S26 Ultra. Я предпочитаю дисплей S25U (Galaxy S25 Ultra – прим. CNews) – он намного четче и приятнее для глаз». Сообщение датировано 3 марта 2026 г.

Защитники Samsung

Некоторые владельцы S26 Ultra бросились выгораживать свой новый смартфон и заявлять, что у них с глазами полный порядок. Но таких пока меньшинство.

Например, пользователь Reddit под псевдонимом 2pinkthehouse пишет: «Всем известно, что у некоторых или на некоторых конкретных моделях дисплей работает некорректно. У моего телефона нет проблем с дисплеем, и это меня нисколько не беспокоит. В этом телефоне есть гораздо больше, чем просто иногда проблемный дисплей. И об этом уже все слышали».

Бюджетный вариант Privacy Display

Пользователь ColdAsHeaven попытался найти причину проблемы. «Я предполагаю, что вашим глазам на самом деле приходится прилагать больше усилий, чтобы «прочитать» изображение на экране (в режиме Privacy Display – прим. CNews), поскольку разрешение и яркость снижаются вдвое. Половина пикселей буквально отключена. А другая половина «ограничена». Поэтому, я думаю, нашим глазам приходится прилагать больше усилий, чтобы их увидеть. Но кто знает, я же не врач», – написал он.

Другие пользователи пишут, что отключение функции Privacy Display моментально снижает нагрузку на глаза. Но важно помнить, что это единственная объективно новая функция S26 Ultra, отличающая его от предшествующих ему S25 Ultra и S24 Ultra.

Временное бездействие Samsung

К моменту выхода материала Samsung не комментировала происходящее с глазами владельце S26 Ultra. Как пишет портал ITHome, на их сообщения в интернете отреагировал пока только лишь модератор одного из сайтов.

Он написал: «Мне очень жаль, что у всех возникла эта проблема с Galaxy S26 Ultra. Я полностью понимаю ваши опасения. Мы хотели бы собрать некоторую информацию для проведения поэтапного расследования. Пожалуйста, отправьте нам следующую информацию личным сообщением: имя, адрес, номер телефона, место покупки, модель, IMEI и подтверждение покупки».

Отметим, что об опасности нового экрана в S26 Ultra эксперты стали говорить сразу после появления этого смартфона в продаже. CNews писал об этом 2 марта 2026 г.