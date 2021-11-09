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Платформа PASS24.online вошла в реестр отечественного ПО

Программное обеспечение PASS24.online включено в Единый реестр российских программ для ЭВМ и баз данных. Разработчик решения — компания «ОНВИ Сервис» (входит в группу ЛАНИТ).

PASS24.online – это платформа для полной автоматизации контрольно-пропускного режима с использованием бесконтактных технологий и интеллектуальных систем распознавания номеров автомобилей и биометрии посетителей.

Система, применяемая на объектах жилой и нежилой недвижимости (банки, строительные объекты, поликлиники и больницы), позволяет увеличить пропускную способность КПП, повысить безопасность на территории и автоматизировать все процессы контроля и управления доступом с использованием удобного мобильного приложения.

За последний год ценность системы уже оценили компании федерального уровня, в том числе крупнейший застройщик и российский банк, входящий в четвёрку лидеров по размеру активов.

«Включение PASS24.online в Единый реестр отечественного ПО – важный этап в развитии нашего продукта. Это позволит внедрять систему в госорганах и компаниях с государственным участием для реализации политики импортозамещения в сфере информационных технологий», – отметил генеральный директор компании «ОНВИ Сервис» Алексей Хромов.

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