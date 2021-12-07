Благодаря Okdesk ЧОП «Премьер» экономит два часа рабочего времени каждого выездного техника

ЧОП «Премьер» автоматизировал работу технической службы, внедрив специализированную help desk систему Okdesk, сообщили CNews представители Okdesk. Благодаря этому компания экономит 25% рабочего времени выездных техников, перешла на удаленную работу и масштабировала свой бизнес без увеличения операционной нагрузки.

До автоматизации сервисная служба ЧОПа фиксировала на бумаге все заявки на технические работы. Заявки распределялись по сотрудникам на обязательной утренней планерке в офисе. На это у выездных техников компании уходило около часа рабочего времени. Кроме того, вечером каждого рабочего дня они должны были приезжать в офис, чтобы отчитаться по выполненным заявкам.

По мере увеличения клиентской базы диспетчер компании уже не успевал распределять заявки на выездных техников. Поэтому руководство ЧОП «Премьер» решило автоматизировать работу технической службы. Для этого компания внедрила облачную help desk систему Okdesk.

Теперь все заявки на технические работы регистрируются и распределяются на выездных техников в help desk системе. При этом учитывается их загрузка и местоположение. Заявки распределяются на несколько дней или даже месяцев вперед.

Благодаря мобильному приложению выездным техникам уже не нужно каждое утро рабочего дня приезжать в офис, чтобы получить заявки. С помощью приложения техник также видит всю информацию по обслуживаемому объекту, его местонахождение, работает с чек-листами по задачам. Отчет о проделанной работе специалист формирует там же. Это помогло компании быстро перевести сотрудников на удаленную работу.

«Больше всего коллеги оценили, что теперь нет необходимости лично принимать заявки в работу и отчитываться о том, что было сделано у клиента. Раньше всем приходилось собираться в офисе минимум два раза в сутки. Теперь все происходит удаленно с помощью мобильного приложения и облачного сервиса. Это экономит до 25% рабочего времени. В расчете на 12 сотрудников –это 24 рабочих часа. Если бы мы не использовали Okdesk, то нам, вероятно, потребовалось нанять трех дополнительных сотрудников», - отметил заместитель директора ЧОП «Премьер» Никита Сахаров.

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ЧОП «Премьер» - компания, которая специализируется на физической безопасности, юридической поддержке, а также монтаже и обслуживании технических средств безопасности (охранных сигнализаций, СКУД, систем и средств пожарной безопасности и т. п.) из Брянской области.

Okdesk - система автоматизации полного цикла обслуживания технических средств охраны и оборудования для обеспечения безопасности и противопожарной защиты.