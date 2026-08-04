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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 198922
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Сахаров Никита

СОБЫТИЯ


04.08.2026 Национальный Банк выдал шымкентской компании AUSU вторую в Казахстане лицензию на обмен цифровых активов 1
07.12.2021 Благодаря Okdesk ЧОП «Премьер» экономит два часа рабочего времени каждого выездного техника 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Сахаров Никита и организации, системы, технологии, персоны:

Национальный банк Республики Казахстан - Центральный банк Казахстана 23 1
СКУД - Системы контроля и управления доступом - Access control and management systems 1601 1
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18103 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36151 1
Service Desk - Help Desk - Trouble Ticketing - Единая система учета обращений - Управление заявками - Сервис деск - Система обслуживания обращений от клиентов и сотрудников 1214 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24380 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29676 1
Okdesk - Облачные Решения 73 1
Россия - ЦФО - Брянская область 401 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8829 1
ЧОП - Частное охранное предприятие 33 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1462307, в очереди разбора - 725559.
Создано именных указателей - 198922.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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