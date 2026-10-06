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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 202407
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Олейник Василий

СОБЫТИЯ


06.10.2026 «Т-Банк» выделит в социальной сети «Пульс» инвесторов с подтвержденным инвестиционным опытом 1
08.07.2024 «СКБ Контур» и «Уральская палата недвижимости» заключили соглашение о партнерстве ​ 1
28.06.2012 "Безопасных городов" придется ждать больше 5 лет 1
04.10.2007 Москва: городской штаб будет бороться с контрафактом 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Олейник Василий и организации, системы, технологии, персоны:

МегаФон 10942 1
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1368 1
Астерос - Asteros - Би-Эй-Си - B.A.C 649 1
Парк Победы - Парк культуры и отдыха 51 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 6016 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3605 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3729 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2901 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 10052 2
VSaaS - Video Surveillance as a Service - Удаленное облачное видеонаблюдение - Системы интеллектуального видеонаблюдения (видеомониторинга) - Умное видеонаблюдение 2266 1
Кибербезопасность - КСБ - Комплексные системы безопасности - Интегрированные комплексы безопасности - КАСУБ - Комплексная автоматизированная система управления безопасностью - МФСБ - Многофункциональная система безопасности 1742 1
CEP - Customer Engagement Platform - Управление вовлеченностью клиентов 608 1
Сеть передачи данных - Data transmission network 4067 1
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7960 1
Видеокамера - Camcorder - Камкордер 2453 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9433 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54800 1
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4386 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12454 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26888 1
Безопасный город АПК - БГ АПК - СОБГ - Система обеспечения безопасности города - аппаратно-программный комплекс 664 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33933 1
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4728 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29902 1
Горбенко Павел 1 1
Сродных Михаил 97 1
Шукшин Владимир 2 1
Болдырев Семен 3 1
Россия - РФ - Российская федерация 168464 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 48076 2
Россия - Кузбасс - Кузнецкий угольный бассейн 183 1
Россия - СФО - Красноярский край - Шарыповский район - Шарыпово - Инголь 36 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3377 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1714 1
Россия - СЗФО - Мурманская область 801 1
Россия - СЗФО - Новгородская область - Великий Новгород 369 1
Россия - СЗФО - Мурманская область - Мурманск 679 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58453 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 34312 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3629 1
ЧОП - Частное охранное предприятие 33 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10990 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8982 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5707 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6873 1
МВД РФ - ГИБДД ПДД - Правила дорожного движения 446 1
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3908 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4674 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 22032 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1477371, в очереди разбора - 724225.
Создано именных указателей - 202407.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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