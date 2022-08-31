ИТ-компании ждут обещанных государственных грантов. Власти обещают выдать их осенью

ИТ-компании с конца апреля ждут гранты от государства. Из 610 заявок ни одна к концу августа не была рассмотрена. Замминистра цифрового развития Максим Паршин утверждает, что первое заседание состоится в сентябре, а в октябре будут приняты первые решения по заявкам.

Поддержка затянулась

Российские ИТ-компании не могут дождаться грантов от государства. Об этом пишет TAdviser со ссылкой на обратившихся за поддержкой.

Так, ни одна ИТ-компания, подавшая заявку на грант, пока не прошла отбор. При этом конкурс по отбору проектов по разработке ИТ-продуктов был открыт 27 апреля 2022 г.

Ни один грантовый комитет, который Российский фонд развития информационных технологий (РФРИТ) анонсировал еще в середине мая, к концу августа не состоялся.

Речь идет о грантовой поддержке, заявки на которую РФРИТ (оператор) принимает от компаний, планирующих разработку, доработку и вывод на рынок отечественных цифровых решений с 27 апреля. Размер гранта составляет от 20 до 500 млн руб., для особо значимых проектов — до 6 млрд руб. При этом организациям компенсируют до 80% затрат на инновационные проекты.

Огромное количество заявок

По данным Минцифры, к концу августа в РФРИТ было подано 610 заявок, что в 2,4 раза больше чем за весь 2021 г. (250 заявок). Из прошлогодних заявок поддержаны были 62 проекта на общую сумму 4,5 млрд руб. При этом часть проектов, которые не были рассмотрены, перенесли на 2022 г.

«В этом году их так много, потому что мы максимально упростили процедуру входа в процедуру отбора, — рассказал TAdviser замминистра цифрового развития Максим Паршин. — Сейчас заявка подается всего лишь в виде структурированной презентации. А раньше не все могли “прорваться” через этап подготовки весьма сложной документации».

Несомненно, такое количество заявок могло повлиять на сроки их рассмотрения.

Обращение ИТ-сообщества

Долгие сроки рассмотрения заявок на получение поддержки от государства стали поводом для многочисленных обращений в РФРИТ. Такое обращение направило Telegram-сообщество «СТК | РФРИТ для IT». По мнению гендиректора «Диджитал маркетс», а также сооснователя упомянутого Telegram-сообщества Ильи Назарова, нынешние сроки оценки заявок на конкурсный отбор не оперативны.

«Лично мне, как заявителю, уже направленному на грантовый комитет, никто до конца не может объяснить процедуру отбора и поддержки проектов, — говорит он. — Уже ясно, что конкурсная документация текущего года не содержит всех нововведений с учетом задач председателя правительства и позиции Минцифры».

ИТ-компании с апреля не могут дождаться грантовой поддержки от Правительства

Из таких нововведений, например, назывались упрощение подачи заявки на конкурсный отбор и сокращение сроков рассмотрения заявок от его участников. Руководитель РФРИТ Александр Павлов сообщал о планах сократить сроки прохождения заявок с 39 рабочих дней до срока «от 16 дней». Помимо этого государственные гранты ИТ-компаниям будут покрывать 80% расходов на проекты вместо 50%.

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Сообщество получило от фонда ответ на свое обращение, в котором никто точных дат проведения заседаний так и не назвал.

Большие заказчики

К рассмотрению проектов на грантовую поддержку привлекли профильные индустриальные центры компетенций (ИЦК) и центры компетенций по развитию российского общесистемного и прикладного ПО (ЦКР). Они должны представлять интересы крупных компаний из различных отраслей.

По такой схеме все заявки на поддержку разработки продуктов должны будут оценивать эксперты из ИЦК. По словам Паршина, компании-заказчики делегируют от себя экспертов. К таким относятся лица, отвечающие за ИТ, цифровизацию и внедрение продуктов в крупных компаниях-заказчиках. Правление РФРИТ присваивает им статус официального эксперта фонда — члена экспертной комиссии. В результате оценки, в том числе и экспертами из ИЦК, будет построен рейтинг проектов, а потом приняты решения грантовым комитетом.

Максим Паршин на отраслевом форуме докладывал, что всего в рамках ИЦК участвуют 309 заказчиков, которые сформулировали 353 потребности в тех или иных ИТ-продуктах. Крупные заказчики уже отобрали на рынке 339 российских разработчиков, у которых есть 695 решений разного уровня зрелости.

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«Думаю, что решения по грантам на разработку будут приняты одновременно с решениями по грантам на внедрение, которые идут через ИЦК и ЦКР», — заявил изданию Максим Паршин. По его словам, решения будут приняты в течение октября, а первый грантовый комитет состоятся в сентябре.