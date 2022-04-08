Власти компенсируют 80% затрат ИТ-компаний на цифровые разработки

Правительство России расширило грантовую поддержку отечественных ИТ-разработчиков: компании могут рассчитывать на государственные гранты, покрывающие 80% стоимости перспективных цифровых проектов. Ранее субсидии из федерального бюджета компенсировали лишь половину затрат.

С 50/50 на 20/80

Государственные гранты ИТ-компаниям будут покрывать 80% расходов на проекты вместо 50%. Три постановления об этом подписал премьер-министр Михаил Мишустин, информация опубликована на официальном сайте ведомства. Цель введенных мер – поторопить российский бизнес с импортозамещением, снизить негативный эффект от западных санкций и остановить утечку ИТ-шников за рубеж.

Изменения касаются правил предоставления субсидий российским фондам, которые выдают гранты ИТ-организациям на перспективные разработки. Корректировки зафиксированы в трех документах.

Первое постановление №598 регламентирует порядок выдачи субсидий Российскому фонду развития информационных технологий на поддержку разработки и внедрения ИТ-проектов. В тексте документа отмечается, что размер гранта будет составлять не менее 20 млн руб. и не более 500 млн руб. Особо значимым проектам могут выделить до 6 млрд руб. Субсидии будут формировать каждый квартал, а не год, как это было ранее.

Правительство расширило грантовую поддержку отечественных ИТ-компаний: они могут рассчитывать на государственные гранты, покрывающие 80% стоимости проектов

Чтобы попасть в список грантополучателей, нужно подать заявку, в которой необходимо описать смысл, идею проекта и объем нужного финансирования. На портале госуслуг уже появилась форма предварительного отбора ИТ-проектов для грантовой поддержки. Чтобы ее заполнить, потребуется регистрация учетной записи юридического лица.

Затем представители РФРИТ свяжутся с кандидатами и предложат пройти публичную защиту перед грантовым комитетом и экспертами. После этого самые перспективные проекты перейдут к этапу подготовки формальной части заявки – сотрудники Фонда обещают помочь со всеми деталями.

На сайте Фонда также сообщается, что предварительный отбор проектов уже стартовал, и первые презентации и публичные защиты прошли 25 марта 2022 г. на площадке «Городские Лаборатории» корпорации развития ВЭБ.РФ.

Второе постановление №599 касается финансирования НКО «Фонд развития Центра разработки и коммерциализации новых технологий», который поддерживает масштабные внедрения российских ИТ-решений.

Размеры грантов составят не менее 20 млн руб. и не более 300 млн руб., субсидии также будут рассчитываться ежеквартально.

«Объем финансирования пилотного проекта из внебюджетных источников составляет не менее 20% сметы реализации пилотного проекта и сметы каждого этапа пилотного проекта», подчеркивается в документе.

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Третье постановление №601 затрагивает субсидии ФГБУ «Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере», который поддерживает проекты малых предприятий по разработке и внедрению цифровых решений. В 2022 г. планируется поддержать 107 проектов малых ИТ-предприятий.

14 млрд руб. вместо 6 млрд

Все три постановления приняты после того, как на поддержку ИТ-отрасли в 2022 г. Правительство России решило потратить 21,5 млрд руб. 14 млрд руб. из Резервного фонда должны пойти на субсидирование грантовых фондов.

Из них 10,8 млрд руб. планируется выделить Российскому фонду развития информационных технологий, чтобы тот поддержал не меньше 20 проектов отечественных ИТ-решений. НКО «Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий» получит 1,2 млрд руб., а 2 млрд руб. направят в «Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере».

Для сравнения: в 2021 г. государство выделило чуть больше 6 млрд руб. на поддержку ИТ-компаний. РФРИТ отобрал по конкурсу 62 проекта из 226 на сумму 4,5 млрд руб. Фонд «Сколково», в свою очередь, выбрал 12 проектов на сумму 680 млн руб. Фонд содействия инновациям поддержал проекты на сумму 1,2 млрд руб. Среди проектов-победителей оказались системы помощи в принятии решений для врачей-рентгенологов, нейросетевая система семантического анализа и синтеза контента в соцсетях и мессенджерах, системы мониторинга состояния объектов городской инфраструктуры и другие.

Не грантом единым

Среди других мер поддержки, которые раньше озвучило Правительство – субсидирование процентной ставки по кредитам для организаций, занятых в сфере цифровых технологий, которая теперь не будет превышать 3%, и льготная ипотека для сотрудников ИТ-компаний – 5% годовых. Помимо этого власти утвердили положение об отсрочке от службы в армии для ИТ-специалистов. Право на нее имеют ИТ-шники, которые получили высшее образование по 75 специальностям из перечня и успели поработать по профессии не менее 11 месяцев.

Все эти меры, как ожидается, должны помешать массовому побегу ИТ-шников за границу, который начался после 24 февраля 2022 г. на фоне военной спецоперации России на Украине. По данным директора Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК), только в феврале и марте 2022 г. из страны уехали до 70 тыс. специалистов, а в апреле прогнозируется «большой исход» еще сотни тысяч человек.

Как сообщили CNews в рекрутинговом агентстве HeadHunter, к концу марта 2022 г. в 40% ИТ-резюме по стране фигурировал статус готовности к переезду. Самыми привлекательными государствами для релокации российские ИТ-шники посчитали США, Германию, Грузию, Кипр и Канаду.