НТЦ ИТ РОСА и «Диджитал маркетс» объявляют о партнерстве и технологическом сотрудничестве

Компании представляют совместное отечественное решение для комплексной автоматизации всех бизнес-процессов в современном офисе.

Сложно представить работу крупной организации без использования систем управления отношениями с клиентами, управления загрузкой сотрудников, мониторинга бизнес-процессов и других решений для внешних и внутренних коммуникаций. Комплексный сервис удаленной работы «Дистанционный офис» от «Диджитал маркетс» обеспечивает единую программную среду и интерфейс, чтобы в режиме «одного окна» ставить задачи, следить за дедлайнами, создавать проекты, вести документооборот и осуществлять все производственные коммуникации. Об этом CNews сообщили представители НТЦ ИТ РОСА.

Важно при этом, чтобы отечественное прикладное программное обеспечение запускалось и успешно функционировало на отечественных же операционных системах. С этой целью компании «Диджитал маркетс» и НТЦ ИТ РОСА провели интеграцию «Дистанционного офиса» с операционной системой РОСА «Кобальт» Сервер. Оба продукта входят в Реестр российского ПО Минцифры России, а компании – в Ассоциацию разработчиков программных продуктов «Отечественный софт».

Операционная система РОСА «Кобальт» выпускается в клиентском и серверном вариантах, соответствует требованиям методического документа ФСТЭК России «Профиль защиты операционных систем типа «А» четвертого класса» и может использоваться для обеспечения безопасности конфиденциальных данных в государственных и корпоративных ИТ-системах.

С настоящего момента «Диджитал маркетс» планирует при внедрении сервиса «Дистанционного офис» перейти на преимущественное использование операционной системы РОСА, что позволит заказчикам отказаться от иностранных решений, постепенно заменить привычные зарубежные сервисы и сделать решительный шаг к независимости и безопасности на рынке информационных технологий.

***

«Научно-технический центр информационных технологий РОСА» создан Леонидом Рейманом в 2010 г. Сейчас это многопрофильный российский разработчик системного программного обеспечения. Программная платформа включает разнообразные операционные системы на базе собственного Linux-дистрибутива, среду виртуализации, инфраструктурные сервисы, защищенные приложения, которые полностью соответствуют требованиям отечественного законодательства.

ООО «Диджитал Маркетс» – это: заказная разработка в интересах государственных организаций и компаний с госучастием, корпораций, среднего и крупного бизнеса; разработка собственных продуктов; платформенные решения, корпоративные порталы; системы поддержки принятия решений; образовательные системы.