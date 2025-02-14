Солунина Евгения
|14.02.2025
|Intech переехал на «Яндекс 360 для бизнеса» и теперь использует «Мессенджер», «Диск» и «Телемост» 1
Солунина Евгения и организации, системы, технологии, персоны:
|Yandex - Яндекс 7420 1
|Microsoft Corporation 24667 1
|Intech 22 1
|Wone IT - Ван Ай Ти Консалтинг - Ван АйТи Солюшенс - Ван Ай Ти Трейд - SoftwareONE Russia - СофтвэрУАН Россия 51 1
|Yandex B2B Tech - Яндекс 360 - Яндекс.Телемост - Yandex Telemost 207 1
|Yandex B2B Tech - Яндекс 360 - Яндекс.Коннект - Yandex.Connect 165 1
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