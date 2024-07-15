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Российские литиевые батарейные шкафы получили заключение о пожарной безопасности МЧС

Компания Energon получила заключение МЧС о пожарной безопасности литиевых батарейных шкафов и модулей под собственным брендом Delta. Заключение подтверждает соответствие продукции Energon требованиям пожарной безопасности и распространяется на батарейные шкафы и модули Delta на основе лития. Об этом CNews сообщили представители Energon.

Литий-ионные аккумуляторные батареи, предназначенные для обеспечения необходимой энергоемкости для промышленных источников бесперебойного питания, прошли испытания в научно-исследовательском институте противопожарной обороны МЧС России. В пул работ входили проведение испытаний батарейных шкафов и их отдельных элементов на пожарную опасность, проведение испытаний полимерных и электроизоляционных конструкционных материалов, а также анализ технической документации на соответствие действующим требованиям в части пожарной безопасности. По итогам исследования было подготовлено Заключение, подтверждающее пожарную безопасность литий-ионных батарейных шкафов Delta UDL / UDL-R и литий-ионных батарейных модулей серий Delta RTL и RTL-R для автономного питания объектов различного назначения.

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Исследование МЧС России показало, что батарейные шкафы и модули можно безопасно и эффективно использовать в промышленных стационарных электроустановках, таких как телекоммуникационные системы, бесперебойные и резервные источники питания, а также системы накопления электрической энергии на различных объектах. Это возможно при соблюдении правильной установки и использования в соответствии с технической документацией и инструкцией производителя, а также с учетом области их применения.

«Результаты заключения подтверждают нашу приверженность принципам ответственности и уверенность в качестве поставляемой продукции. Мы гордимся тем, что получили заключение МЧС в части безопасности продукции. Это имеет огромное значение как для рынка, так и для наших заказчиков, открывая новые горизонты безопасности и качества и устанавливая высокие стандарты для других компаний. Мы рады предложить нашим заказчикам продукцию, которая прошла проверку и соответствует самым строгим требованиям отказоустойчивого электроснабжения», – отметил Дмитрий Дрыкин, генеральный директор группы компании Energon.

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