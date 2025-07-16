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Energon эксперты прогнозируют рост спроса на аккумуляторные решения более чем на 10% летом 2025 г.

Согласно предсказаниям синоптиков, вторая половина лета 2025 г. обещает быть аномально жаркой. Уже сейчас дневные температуры в Москве варьируются в диапазоне от 30 до 35 градусов, что превышает климатическую норму на 6-7 градусов. Подобные изменения не могут не влиять на потребительское поведение, стимулируя интерес к сезонным товарам, и аккумуляторные решения — не исключение. Ожидается, что в ближайшие месяцы спрос на АКБ вырастет более чем на 10%, что обусловлено множеством факторов. Об этом CNews сообщили представители Energon.

Пик спроса на аккумуляторы напрямую связан с высокими температурами: на жару, когда от перегревов многие системы выходят из строя, приходится 1/3 годовой выручки от продаж АКБ. В таких условиях к концу лета 2025 г. спрос на батареи для автомобилей увеличится на 10-13%. При этом наибольший скачок произойдет в Ростовской области, Краснодарском крае и в Москве, где количество поездок на личном транспорте значительно возрастает с наступлением тепла. В этих регионах летние температуры могут превышать 35°C (а в 2025 г. лето уже обновило все рекорды), что ускоряет процесс износа аккумуляторов. Особенно остро проблема стоит для старых батарей, которые уже находятся на грани своей ресурсной способности.

Положительную динамику диктует разгар мотосезона: по данным «Автостат», только в мае 2025 г. продажи мототехники составили 7 595 единиц, что на 11% больше в сравнении с маем 2024 г. Увеличение числа мотоциклистов и перегревы, связанные с эксплуатацией в жаркие месяцы, позволяют прогнозировать рост спроса на мото АКБ на 15–20%.

Кроме того, с популяризацией туризма в России прогрессирует сегмент аккумуляторов и для водного транспорта. В 2024 г. более 10 млн россиян выбрали водные путешествия, а в 2025 г. их число может увеличиться почти вдвое. Активнее всего лодки, катера и малые суда используют туристы и местные жители в Поволжье, в Крыму, Сочи и на Кубани. Эти регионы более всего нуждаются в АКБ, которые обеспечивают питание электрооборудования на водном транспорте, включая навигационные системы, электромоторы и освещение.

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Еще одним драйвером спроса являются частые перебои электроэнергии, которые побуждают бизнес инвестировать в решения для обеспечения бесперебойной работы. В регионах с нестабильным электроснабжением, таких как Сибирь и Дальний Восток, электропотребление за последние 10 лет увеличилось на 26%, что в два раза превышает средний российский уровень. В других же регионах России сохраняется стабильно высокий спрос. В ответ компании активно инвестируют в аккумуляторные решения, чтобы гарантировать бесперебойную работу и защитить свою инфраструктуру от перебоев с электричеством.

«Рост спроса на аккумуляторные решения в летний период затронет различные сферы, от автомобильного и мототранспортного сегментов до водного туризма и крупных предприятий. Сложные климатические условия, рост популярности путешествий по России и необходимость стабильной работы электросистем станут основными факторами, определяющими острую потребность в АКБ в ближайшие месяцы», — сказал Дмитрий Николаевич, продакт-менеджер бренда Delta.

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