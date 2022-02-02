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Минцифры зарегистрировало первую в России платформу дистанционного управления электрозарядными станциями

Минцифры включило в Единый реестр российских программ для ЭВМ и баз данных платформу управления электрозарядными станциями Сharge.electro.cars. Это первое российское программное обеспечение, которое позволяет управлять сетями ЭЗС по протоколу OCPP. В личном кабинете владельцу ЭЗС в режиме онлайн доступна финансовая аналитика, данные о потреблении электроэнергии, мониторинг статуса ЭЗС и зарядных сессий, изменение тарифной сетки, управление оборудованием и его техническое обслуживание. Об этом CNews сообщили представители Electro.cars.

Сharge.electro.cars является частью комплексного платформенного решения Electro.cars, объединяющего пользователей электротранспорта и владельцев электрозарядной инфраструктуры. Помимо программного обеспечения для управления сетями ЭЗС сервис подразумевает пользовательское мобильное приложение для поиска и бронирования зарядных станций, оплаты зарядных сессий, а также круглосуточную поддержку пользователей.

«Сети ЭЗС, как часть топливно-энергетического комплекса, относятся к критической инфраструктуре, информационное и программное обеспечение для которой должно быть преимущественно отечественным уже с 1 января 2023 г. Соответствующий указ Президента проходит согласования в Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций. Вот почему внесение нашей разработки в реестр Минцифры в качестве первого российского ПО для электрозарядной инфраструктуры имеет ключевое значение для развития электротранспорта в России в рамках соответствующей концепции Правительства», – сказала генеральный директор Electro.cars Мария Черникова.

Концепция развития электротранспорта в России до 2030 г. была утверждена Правительством 23 августа 2021 г. Она предполагает выпуск не менее 25 000 электромобилей и установку 9400 зарядных станций по всей стране. К 2030 г. каждый 10-й выпускаемый автомобиль должен быть электрическим, а число ЭЗС вырастет как минимум до 72 тыс. в рамках государственных и частных сетей. Общий бюджет Концепции составляет 800 млрд руб.

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Активная реализация концепции идет в Краснодарском крае, где на базе платформы Electrо.cars запущены частные сети ЭЗС, электротаксопарки и краткосрочная аренда (каршеринг) электромобилей.

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