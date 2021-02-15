X5 стала крупнейшей цифровой компанией онлайн-рынка продуктов по итогам 2020 года

X5 Retail Group стала крупнейшей цифровой компанией в сегменте онлайн-торговли продуктами питания на российском рынке, по данным Infoline по итогам 2020 года.

GMV (совокупный оборот) онлайн-бизнесов X5 за 2020 г. составил 21,9 млрд руб. (с учетом НДС), из которых 15,0 млрд руб. приходятся на долю онлайн-гипермаркета «Перекресток Впрок», а 6,9 млрд руб. — на долю сервисов экспресс-доставки из магазинов «Пятерочка» и «Перекресток», а также запущенного в 3 кв. 2020 г. агрегатора экспресс-доставки «Около». В 2020 г. X5 доставил 7,9 млн онлайн-заказов, полученных через собственные вэб- и мобильные платформы, по сравнению с 1,4 млн заказов в 2019 г. Это привело к росту онлайн GMV X5 на 347% г-к-г. По данным Infoline, годовой оборот всего российского рынка онлайн-торговли продуктами питания в 2020 г. составил 155 млрд руб., увеличившись в 3,6 раза год-к-году, а рыночная доля X5 составила 13%.

По итогам 2020 г. доля цифровых бизнесов достигла 1,0% от общего объема продаж X5 и составила 2,2% от продаж в Москве и Московской области. При этом, в 4 кв. 2020 г. и январе 2021 г. в Москве и Московской области данный показатель составил 3,5% и 3,8%, соответственно.

В январе и феврале этого года компания наблюдала ускорение роста спроса на покупку продуктов онлайн. Совокупное число заказов в день через все платформы доставки в пиковые дни февраля превысило 67 000. Цифровые сервисы X5 в настоящий момент доступны в 21 регионе России. Текущий уровень спроса со стороны потребителей позволяет положительно оценивать перспективы X5 на российском рынке онлайн-торговли продуктами питания с учетом большой сети из 17 707 магазинов компании в 66 регионах (на конец 2020 г.), которая является уже существующей инфраструктурой для дальнейшей экспансии онлайн продаж.

Игорь Шехтерман, главный исполнительный директор X5 Retail Group, отметил: «Сегодня X5 Retail Group занимает лидирующую позицию на чрезвычайно конкурентном и быстрорастущем российском рынке онлайн-торговли продуктами питания. Мы довольны нашими результатами и значительным ростом, которого мы достигли за последний год. Я уверен, что мы движемся в правильном направлении.

В этом году мы начали трансформировать наш онлайн-гипермаркет «Перекресток Впрок» в FMCG-маркетплейс, что означает значительное расширение его ассортимента и географии присутствия. Благодаря успешному развитию нашего логистического проекта 5Post расширенный ассортимент маркетплейса Впрок в этом году станет доступен на большей части территории страны. Уже в первом квартале мы начнем подключение внешних партнеров к агрегатору экспресс-доставки «Около», который уже в пилотном режиме демонстрирует быстрые темпы роста. Наши сервисы экспресс-доставки из «Пятерочки» и «Перекрестка» также будут расширяться как в текущих регионах, так и выходить в новые регионы присутствия X5.

В 2020 году мы уже достигли 13% доли российского рынка онлайн-торговли продуктами питания по данным Infoline и рассчитываем на дальнейшее увеличение этого показателя».