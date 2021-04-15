«Vprok.ru Перекрёсток» масштабируется на инфраструктуре Х5

X5 Retail Group, управляющая торговыми сетями «Пятёрочка», «Перекрёсток» и «Карусель», развивает модель и расширяет географию доставки онлайн-гипермаркета «Vprok.ru Перекрёсток» за счёт действующей инфраструктуры 5Post. До конца II квартала сервис станет доступен в 43 новых регионах, охватив половину российских субъектов, и 66% населения. Традиционная модель доставки расширится опцией самовывоза: заказ, оформленный на сайте vprok.ru, можно будет получить в постамате 5Post или на кассе магазинов «Пятёрочка».

Для клиентов онлайн-гипермаркета в новых регионах присутствия доступен ассортимент из 40 тыс. наименований, в частности товары для дома, бытовая химия, детские товары, бакалея, профессиональные товары для животных. При этом в этих зонах доставки нельзя будет заказать категории фреш и ультра-фреш, замороженные продукты, а также крупногабаритные товары. Доставка с самовывозом бесплатна, минимальная сумма заказа составляет 1 000 рублей.

«Vprok.ru Перекрёсток» представлен уже в 20 регионах, из которых 10 обслуживаются курьерской доставкой до двери. Остальные 10 были подключены к сервису в 2021 году, в них доступен самовывоз через действующую инфраструктуру. В число этих регионов входят Воронежская, Орловская, Ярославская, Белгородская, Смоленская, Брянская, Курская и Липецкая области, а также Краснодарский край и Ростовская область. Еще 23 региона будут подключены к сервису до конца II квартала, среди них – Томская и Тюменская области, Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа, а также Адыгея. Список регионов будет расширяться по мере открытия новых точек выдачи 5Post. В настоящий момент к сервису подключено уже 1500 точек, к концу второго квартала количество их число возрастет ориентировочно до 7000.

«Сотрудничество 5Post и «Vprok.ru Перекрёсток» - удачный пример эффективной синергии бизнесов Х5 Retail Group, когда два перспективных быстрорастущих сервиса помогают друг другу масштабироваться. Кросс-функциональное развитие – один из главных драйверов роста всей группы компаний. Новая модель доставки становится основой для дальнейшего развития онлайн-гипермаркета как маркетплейса, за счёт использования действующей инфраструктуры Х5 сервис получает уникальное конкурентное преимущество. Трансформация в маркетплейс будет сопровождаться расширением текущего ассортимента в 2 раза: уже до конца этого года он составит более 100 тыс. наименований», – комментирует главный исполнительный директор X5 Retail Group Игорь Шехтерман.