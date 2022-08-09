Х5 Transport автоматизировала подбор персонала

X5 Group, российская розничная компания, автоматизировала процесс подбора массового и офисного персонала в подразделении Х5 Transport, внедрив систему Skillaz. Новая система позволяет сотрудникам HR по всей стране работать с кандидатами в едином цифровом контуре – от создания заявок на подбор до оформления кандидатов. Об этом CNews сообщили представители X5 Group.

В результате внедрения системы уже было принято более 5600 новых сотрудников.

С помощью Skillaz нанимающие менеджеры Х5 Transport могут создавать заявки на подбор, просматривать кандидатов и отклики по каждой вакансии, при необходимости передавать данные о соискателях. При этом в системе отображается полная история взаимодействия с X5 — прежняя работа в компании, результаты собеседований и прохождения внутренних оценок. Также можно просмотреть срок закрытия вакансии и качество подбора, выгрузить статистику, прослушать телефонные разговоры кандидата с рекрутером, что помогает поддерживать качество работы на высшем уровне.

Skillaz интегрирована с внутренними системами Х5: с телефонией — когда поступает звонок от кандидата на общий номер и перенаправляется на свободного рекрутера, и с почтовыми сервисами, что дает возможность видеть расписание нанимающего менеджера и назначать ему собеседование сразу в календаре. Помимо этого, система интегрирована с внешними ресурсами – сайтами работы и мессенджерами. Сейчас в системе более 176 тысяч кандидатов.

«Задача состояла в том, чтобы создать внутренний центр подбора для отработки входящего трафика кандидатов, и внедрить систему, в которой будет видно движение по всем вакансиям, а также сократить время найма, сделать процесс подбора и найма прозрачным и для рекрутера, и соискателя. Система позволяет выявлять узкие места, где происходит увеличение сроков, получать любую аналитику по кандидату, отслеживать каналы, откуда пришел кандидат, и их эффективность. В онлайн-режиме можно видеть, как идет работа по закрытию вакансии. Благодаря внедрению системы процесс трудоустройства в среднем занимает 1-2 недели после обращения», - сказала Занаида Чумакова, директор по персоналу Х5 Transport.

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X5 Transport оперирует развитой логистической и транспортной инфраструктурой, которая включает 32 автотранспортных предприятия, 4347 единиц транспортных средств различного тоннажа, 12 логистических площадок.

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X5 Group – российская продуктовая розничная компания. Компания управляет магазинами нескольких торговых сетей: магазинами «у дома» под брендом «Пятерочка», супермаркетами под брендом «Перекресток» и жесткими дискаунтерами под брендом «Чижик». Компания занимает лидирующие позиции в e-commerce, развивая цифровые бизнесы Vprok.ru Перекресток, 5Post и «Много лосося». На 30 июня 2022 г. под управлением компании находилось 19 779 магазинов с лидирующими позициями в Москве и Санкт-Петербурге и значительным присутствием в европейской части России. Под управлением компании также находятся 48 распределительных центров и 4 347 собственных грузовых автомобиля на территории России. На сегодняшний день в компании работают более 325 тыс. сотрудников.