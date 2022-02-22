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«Сбер» и X5 Group обсуждают расширение сотрудничества в сфере развития экосистемных и цифровых продуктов

«Сбер» и X5 обсуждают расширение сотрудничества, что предполагает совместные проекты в области электронной коммерции, управления архитектурой данных, развития облачных технологий и искусственного интеллекта, а также создания виртуальных ассистентов.

Основной фокус X5 в электронной коммерции будет направлен на развитие сервисов быстрой доставки продуктов, в то время как сервис большой закупки с широким ассортиментом «Перекрёсток впрок» может быть присоединён к бизнесу электронной коммерции «Сбера» и развиваться внутри его экосистемы, в частности, внутри маркетплейса «Сбермегамаркета».

Стороны находятся в процессе переговоров, об их результатах будет сообщено дополнительно.

Лев Хасис, первый заместитель председателя правления Сбербанка, сказал: «У «Сбера» и X5 Group миллионы общих клиентов, и мы видим существенные потенциальные синергии в нашем сотрудничестве, которое, уверен, будет выгодным и для наших компаний, и для наших клиентов. Сейчас мы обсуждаем детали дальнейшего взаимодействия, которое будет строиться в том числе и на базе передовых технологических решений «Сбера», в том числе в области искусственного интеллекта, облачных вычислений, анализа данных и виртуальных ассистентов».

Игорь Шехтерман, главный исполнительный директор X5 Group, отметил: «Сотрудничество с российским технологическим лидером — «Сбером» — в области экосистемных и цифровых продуктов позволит усилить нашу экспертизу в этой области и быстрее предлагать уникальные продукты и сервисы нашим клиентам. Фокус X5 на развитии экспресс-доставки позволит нам эффективно участвовать в цифровой гонке за счёт развитой инфраструктуры, масштаба, силы брендов наших сетей и выгодных условий работы с поставщиками».

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