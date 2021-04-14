«Перекресток» запустил в промышленную эксплуатацию проект по дополнительному контролю за свежестью товаров

Торговая сеть «Перекресток» запустила в промышленную эксплуатацию проект «Зеленая метка» по дополнительному контролю за свежестью товаров. В рамках реализации, на готовую продукцию фабрики-кухни Х5 будет установлено 10 млн меток свежести, что станет самым крупным внедрением технологии в Европе.

«Зеленая метка» уже наносится на 38 наименований готовой продукции, которая поставляется в 460 супермаркетов сети Центральной России. До конца года планируется увеличить ассортимент с метками до 100 позиций. Благодаря специальному индикатору, который расположен на упаковке товара, можно проверить свежесть и соблюдение условий хранения конкретного продукта и понять реальный оставшийся срок годности. Проект реализуется совместно со стартапом Evigence. В рамках совместного производства аппликаторами для нанесения меток было оснащено четыре линии упаковки продукции. В среднем каждую минуту устанавливается 30 меток.

За время пилота, которые проводился с ноября 2020 г., был изменен дизайн самих меток: графическую схему заменили на изображение листьев, благодаря чему дизайн стал более понятным покупателю. Также была проработана схема изменения цвета листика в зависимости от срока годности продукции – три дня или пять дней. Также «Перекресток» и Evigence проводят испытания, которые позволят применить в метке новые для потребителей цветовые решения: от идеально зеленого до желтоватого – в зависимости от оставшегося срока годности и условий хранения товара. Необходимость в тестировании обусловлена спецификой химического состава метки.

«Современный темп жизни ускоряется, и готовая еда занимает все более значимое место в рационе покупателей, которые привыкли к высокому качеству продукции. Вводя гарантию свежести на базе независимого сенсора, который запоминает все, что происходило с условиями хранения товара – мы предоставляем покупателю новый уровень качества и своей открытости, что повысит доверие к нашей продукции и бренду. Инвестиции в доверие покупателя – это лучшие вложения, которые многократно окупятся в среднесрочном горизонте через рост трафика и NPS. Мы планируем развивать «Зеленую метку», совершенствуя технологию и расширяя не только ассортимент продукции с идентификатором свежести, но и географию реализации данной инициативы», – отметила Татьяна Рахманова, управляющий директор X5 Ready Food.

«X5 – ведущий ритейлер, который известен по всему миру своими передовыми инновациями. Мы гордимся сотрудничеством с командой профессионалов, с которой мы работаем последние 18 месяцев, и рады масштабному внедрению нашего решения в торговой сети «Перекресток», которое повысит уровень качества и свежести продукции. Метки Evigence оптимизируют жизнь товара на полке с помощью сенсора в адаптированном дизайне, который крепится прямо к упаковке. Цвет метки, который меняется в зависимости от корректировки температуры с течением времени, показывает текущий уровень свежести продукта и покупателю, и персоналу магазина. Таким образом, мы помогаем посетителям магазина потреблять более ответственно и наслаждаться новым уровнем качества и свежести», – сказал Дэнни Хакоэн, вице-президент по развитию бизнеса Evigence Sensors.

Для каждого товара метка программируется под его сроки годности и температурный режим хранения. Метка меняет свой цвет, если фактический срок годности подходит к концу или условия хранения нарушены. Перед нанесением на упаковку вещество внутри метки активируется специальным устройством.

Использование технологии динамических индикаторов свежести позволяет независимо контролировать качество и условия хранения продукции как персоналом торговой сети, так и покупателями, что в свою очередь повысит уровень доверия покупателей к продукции фабрики готовой еды Х5 и положительно скажется на NPS категории «готовая еда» в торговой сети.