«Детский мир» и Mail.ru Group помогут рекламодателям оценивать влияние маркетинга на продажи в онлайне и в офлайне

ГК «Детский мир» и Mail.ru Group объявили о сотрудничестве в развитии маркетинговых O2O-решений. Компании помогут рекламодателям запускать конверсионные маркетинговые кампании и анализировать их влияние на реальные продажи и в онлайне, и в офлайне.

Благодаря партнерским решениям бренды смогут повысить эффективность performance-маркетинга в интернете, а также оценить его влияние на продажи в офлайн- и онлайн-магазинах сети «Детский мир». Сотрудничество расширяет для брендов возможности сразу в двух направлениях: таргетировании рекламы на обезличенные сегменты ритейлера и запуске ко-маркетинговых кампаний, которые позволяют анализировать влияние продвижения на реальные продажи во всех каналах.

В маркетплейсе внешних аудиторных сегментов платформы myTarget (Data Marketplace myTarget) компании могут таргетировать рекламу на уникальные сегменты аудитории программы лояльности сети «Детский мир». Сегменты составляются на основе обезличенных данных владельцев бонусных карт. Таргетинг на покупателей магазинов сети позволит брендам еще более точно попадать в целевую аудиторию и персонализировать коммуникацию с пользователями, повышая конверсионность рекламных кампаний.

В рамках сотрудничества бренды также смогут запускать ко-маркетинговые кампании: партнеры «Детского мира» получат возможность при продвижении в myTarget таргетировать кампании на аудиторные сегменты ритейлера, используя в качестве лендинга страницу продвигаемого продукта или витрину с несколькими товарами бренда на сайте интернет-магазина. Это позволит компаниям контактировать со своими клиентами и привлекать новую аудиторию, а также предлагать разные товары потенциально заинтересованным пользователям на одной странице.

Рекламодатели смогут получать аналитику о том, как продвижение повлияло на продажи товаров в интернет-магазине и в офлайн-точках сети, а также составлять портрет активных покупателей бренда и оценивать возврат маркетинговых инвестиций. Благодаря инструментам сквозной аналитики результаты кампании будут учитывать статистику по уникальным пользователям по всем каналам продаж.

Оценка изменения покупательской активности в сети «Детский мир» среди тех, кто видел рекламную кампанию и не покупал рекламируемый бренд в течение двух недель до начала кампании.

С использованием карт лояльности в магазинах «Детский мир» совершается две трети покупок. Понимание паттернов поведения аудитории и анализ информации о покупках, совершенных с использованием карт лояльности, дают рекламодателям возможность реализовать data-driven-подход к маркетингу. Это позволяет увеличивать эффективность кампаний.

«Расширение сотрудничества в области маркетинговых решений с ключевыми игроками рынка – важное направление развития Mail.ru Group. Наше партнерство с “Детским миром” даст рекламодателям возможность выстраивать коммуникацию с наиболее релевантной аудиторией за счет доступа к обезличенным сегментам торговой сети и рекламным технологиям myTarget. Применять data-driven-подход к интернет-маркетингу и оценивать его влияние на продажи в офлайне и онлайне смогут даже те бренды, которые не контактируют с покупателями напрямую, а продают товары через ритейлера», – сказал Максим Зенин, заместитель коммерческого директора по рекламным продуктам и инновациям Mail.ru Group.

«Реклама на основе данных – не просто модное веяние на рекламном рынке, а принципиально новый подход к таргетингу. myTarget предлагает широкие возможности по таргетированию и посткампейн- аналитике, что очень востребовано рекламодателями. Мы рады совместно с Mail.ru Group предложить брендам по-настоящему эффективный инструмент», – отметил Игорь Диев, руководитель направления монетизация сети ГК «Детский мир».