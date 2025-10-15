VK CXhub — платформа автоматизации маркетинга и управления клиентскими данными. CDP-модуль позволяет собирать клиентские данные из любых онлайн и оффлайн источников, готовить их для различных маркетинговых активностей, экспортировать в рекламные кабинеты и анализировать результаты проведенных кампаний. CXP-модуль позволяет автоматизировать директ-коммуникации с помощью простого визуального конструктора чат-ботов, рассылок и интеграций. С его помощью бизнес может сегментировать свою клиентскую базу .