VK CXhub — платформа автоматизации маркетинга и управления клиентскими данными. CDP-модуль позволяет собирать клиентские данные из любых онлайн и оффлайн источников, готовить их для различных маркетинговых активностей, экспортировать в рекламные кабинеты и анализировать результаты проведенных кампаний. CXP-модуль позволяет автоматизировать директ-коммуникации с помощью простого визуального конструктора чат-ботов, рассылок и интеграций. С его помощью бизнес может сегментировать свою клиентскую базу . 

15.10.2025 Более половины компаний используют инструменты управления данными: исследование VK CXhub 1
04.12.2024 Бизнес сможет лучше управлять рекламой с помощью данных с обновлением VK CXhub 1

VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4420 1
Dashboard - Дашборд - Информационная панель - Способ визуального представления данных 1400 1
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7437 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25699 1
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 5064 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7911 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5549 1
CDP - Customer Data Platform - платформа клиентских данных 112 1
Google Android APP - Google Android Advanced Protection Program 698 1
Зенин Максим 12 1
