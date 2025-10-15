Получите все материалы CNews по ключевому слову
VK CXhub
VK CXhub — платформа автоматизации маркетинга и управления клиентскими данными. CDP-модуль позволяет собирать клиентские данные из любых онлайн и оффлайн источников, готовить их для различных маркетинговых активностей, экспортировать в рекламные кабинеты и анализировать результаты проведенных кампаний. CXP-модуль позволяет автоматизировать директ-коммуникации с помощью простого визуального конструктора чат-ботов, рассылок и интеграций. С его помощью бизнес может сегментировать свою клиентскую базу .
УПОМИНАНИЯ
|15.10.2025
|Более половины компаний используют инструменты управления данными: исследование VK CXhub 1
|04.12.2024
|Бизнес сможет лучше управлять рекламой с помощью данных с обновлением VK CXhub 1
VK CXhub и организации, системы, технологии, персоны:
|Зенин Максим 12 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1393020, в очереди разбора - 732237.
Создано именных указателей - 184463.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.