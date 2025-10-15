Разделы

Более половины компаний используют инструменты управления данными: исследование VK CXhub

Платформа автоматизации маркетинга и управления рекламными данными VK CXhub провела исследование российского рынка CDP (Customer Data Platform — платформа клиентских данных) и выяснила, как компании работают с данными для маркетинговых целей. В опросе приняли участие более 100 специалистов по маркетингу и рекламе крупных и средних компаний из разных отраслей: e-com, FMCG, ритейл, финансы и фармацевтика. Об этом CNews сообщили представители VK.

Исследование показало, что 52% опрошенных компаний, при согласии клиента, обрабатывают информацию о нем — в маркетинговых или исследовательских целях. Большинство респондентов отметили, что пользуются CRM-системами (программное обеспечение, которое помогает бизнесу управлять клиентской базой). Четверть опрошенных также подключает специализированные CDP-платформы, которые позволяют безопасно переиспользовать обезличенные данные для повышения эффективности маркетинга. 64% респондентов закладывают ресурсы на инструменты для управления информацией — на это отводится около 5% рекламного бюджета.

Юрий Драченин, «Контур.Эгида»: Контроль за сотрудниками со стороны ИБ не должен восприниматься как слежка

Безопасность

Почти треть респондентов использует полученную информацию для директ-маркетинга, 27% — для таргетированной рекламы, 24% — для более точного профилирования и понимания своей аудитории.

«Эффективность рекламы сегодня напрямую зависит от точности настроек кампании. Для бренда, у которого накоплены большие объемы данных, следующий закономерный шаг — безопасно и эффективно использовать их для повышения результатов маркетинговых коммуникаций. Как показывает исследование, специалисты все активнее подключают автоматизированные инструменты управления данными — CDP-платформы, которые помогают находить инсайты, позволяют сконцентрироваться на конверсионных аудиториях и повысить эффективность маркетинговых активностей. На основе наших данных, использование CDP решений обеспечивает рост эффективность рекламы в среднем на 20%», – сказал заместитель коммерческого директора по рекламным продуктам и инновациям VK Максим Зенин.

