Интеграция
Может ли аналитика поднять оборот компании в 2,5 раза
О чем думает бизнес
Как ИТ помогают все успевать и сдавать проекты в срок
ИТ-бизнес
Huawei OceanStor Dorado V6: прорывные инновации для СХД

Спецпроекты

Mail.ru Group откроет платформу для измерения видимости рекламы в мобильных приложениях

Интернет Интернет-реклама Мобильность
, Текст: Владимир Бахур

Mail.ru Group запустит платформу для измерения видимости рекламы в мобильных приложениях. Новое технологическое решение позволит независимым верификаторам рекламы интегрировать в свои инструменты обезличенные данные по видимости рекламы в приложениях Mail.ru Group и рекламной сети.

«Мобильная реклама – один из самых сложных сегментов с точки зрения измерения и аудита digital-кампаний. Существующие на рынке инструменты не учитывают особенности показа рекламы в приложениях социальных сетей. В связи с этим возникла необходимость разработки собственного технологического решения для верификации видимости in-app рекламы, – сказал Максим Зенин, директор по рекламным продуктам Mail.ru Group. – Платформа станет универсальным инструментом для глобальных и локальных независимых аудиторов рекламы, и ключевые игроки уже проявили к ней интерес. Это новый шаг Mail.ru Group в развитии инструментов независимой верификации кампаний и повышении прозрачности рынка интернет-маркетинга».

Благодаря новому технологическому решению независимые верификаторы получат доступ к обезличенным данным аудитории приложений через хешированные рекламные идентификаторы. Это позволит оценивать соответствие видимости in-app объявлений международным стандартам: реклама считается видимой, если на экране отображается не менее 50% креатива в течение одной секунды для баннера и двух секунд – для видео.

Платформа даст возможность рекламодателям получить в системах внешних верификаторов статистику по проценту видимости in-app размещений. Также аудиторы смогут предоставлять отчеты по досмотру роликов на 25%, 50%, 75% и 100%, режиму воспроизведения ролика (со звуком или без) и другим показателям.

Старт интеграций с верификаторами запланирован на первую половину 2020 года.

Другие материалы рубрики

Google поставит на уши весь рынок интернет-рекламы ради пользователей Chrome

Экономика Рунета за год выросла на 20% до 4,7 трлн рублей

Данные о покупках в «Пятерочках» и «Перекрестках» продадут рекламодателям

MARKET.CNEWS

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Как и где хранить запас продуктов в городской квартире: лучшие гаджеты

Обзор Sony Xperia 5: флагман в японском стиле

Выбор ZOOM: 7 электронных термометров для детей и взрослых

Как защитить свой дом с помощью систем безопасности: 4 простых шага
Показать еще

Наука

Социальная изоляция может привести к необратимым последствиям

Новое покрытие для смартфонов убивает болезнетворные бактерии

Как человеческий мозг распознает лица

Как будут печатать российские космические аппараты
Показать еще
Точки роста

BIM в России. Что его стимулирует, а что — тормозит

Информационное моделирование приходит в строительную отрасль.

Тема месяца

Что делать ИТ-директору во время пандемии

Перед ИТ-руководителями встают задачи, связанные с обеспечением удаленной работы сотрудников.

Как цифровые сотрудники помогают бизнесу повысить эффективность и победить рутину Как автоматизировать офисную рутину: наймите «цифрового» сотрудника