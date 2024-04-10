VK открыла доступ к платформе для улучшения клиентского опыта всем пользователям

Бизнесу, фрилансерам и агентствам стала доступна платформа VK для самостоятельной работы с клиентами. С ее помощью можно в одном окне и без ИТ-специалистов автоматизировать взаимодействие с покупателями — от первого знакомства до повторных продаж — во всех каналах, включая почту, мессенджеры, SMS и соцсети. Сервис повысит скорость обработки запросов, упростит общение с клиентами и снизит нагрузку на сотрудников. Платформа построена на базе решения для автоматизации маркетинга и работы с данными VK Customer Experience Hub. Об этом CNews сообщили представители VK.

«Клиентский опыт складывается из десятков контактов с бизнесом — начиная от рекламы в интернете, заканчивая тем, насколько быстро и качественно был решен вопрос в службе поддержки. Вручную учитывать опыт каждого покупателя сложно, долго и не всегда эффективно. На no-code платформе можно самостоятельно автоматизировать всю цепочку взаимодействия с клиентами и анализировать ее влияние на продажи. Компании и предприниматели, которым сложно самим работать с маркетинговыми инструментами, смогут выбрать сертифицированного партнера на сайте сервиса», — сказал заместитель коммерческого директора по рекламным продуктам и инновациям VK Максим Зенин.

На платформе доступны готовые шаблоны и визуальный конструктор сценариев. С их помощью можно быстро создать чат-бот для популярных мессенджеров и настроить email- и SMS-рассылки для разных групп клиентов. Например, чат-бот ответит на популярные вопросы, а при необходимости — переведет диалог на оператора. Используя рассылки, бизнес упростит адаптацию новых клиентов и мотивирует на повторные покупки тех, кто уже знаком с товарами или услугами компании.

К сервису можно подключить внешние решения: рекламные кабинеты «VK Реклама» и myTarget, CRM-системы, инструменты для обработки платежей и другие. Благодаря этому в одном месте бизнес может решать большинство задач в работе с клиентами: собирать и обрабатывать заявки, сегментировать аудиторию, автоматизировать воронку продаж и персонализировать общение с пользователями.

Специалисты смогут пройти обучение и стать сертифицированными партнерами VK Customer Experience Hub. Для агентств и фрилансеров это возможность расширить базу клиентов и увеличить доход. Для бизнеса — оптимизировать работу с покупателями и увеличить продажи с поддержкой профессионалов. Список сертифицированных партнеров доступен на сайте платформы и продолжит расширяться.