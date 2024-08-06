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«VK Реклама» поможет бизнесу улучшить работу сайтов

Платформа «VK Реклама» добавила инструмент для оценки технической работы сайта. Статистика в кабинете покажет, насколько быстро грузятся страницы, корректно ли настроены аналитические инструменты и готов ли ресурс к продвижению. «VK Реклама» подскажет, как оптимизировать сайт, чтобы кампания принесла больше клиентов и продаж.

Для диагностики ресурса необходимо установить на него пиксель «VK Рекламы». Платформа проверит сайт более чем по десяти техническим параметрам, включая его доступность, безопасность и скорость загрузки.

Результаты аналитики доступны на вкладке «Диагностика». Если во время проверки были обнаружены ошибки, платформа предложит рекомендации по их устранению. Если проблем нет, в интерфейсе появится уведомление «Сайт в порядке».

Уведомление о завершении диагностики придет пользователю рекламного кабинета на e-mail. Повторная проверка доступна через три дня.

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