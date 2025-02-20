Разделы

Интернет Веб-сервисы
|

«VK Реклама» запустила инструмент для поиска потенциальных клиентов

VK Реклама представила масштабное обновление инструмента расширения аудитории (Look-alike, LaL). Оно позволит рекламодателям искать потенциальных клиентов среди пользователей с похожими интересами и паттернами поведения. Об этом CNews сообщили представители VK.

Алгоритмы площадки учитывают пол, возраст, интересы, подписки на сообщества, лайки, комментарии и другие особенности уже существующих клиентов.

LaL используется как параметр для ML-модели, которая выбирает подходящие баннеры. Система анализирует данные о пользователе, рекламной кампании и контексте, чтобы определить, насколько реклама ему подходит. При этом посыл лучше воспринимается пользователями за счет попадания в их круг интересов, что повышает конверсии и привлекает «горячих» клиентов по меньшей стоимости.

Аудиторию можно подобрать на основе списков пользователей, запущенных ранее рекламных кампаний, событий в мобильных приложениях и пикселя на сайте.

Использовать инструмент просто — в настройках аудитории выберите «Расширить с помощью LaL», а затем выберите нужный уровень похожести или охвата и период конверсии. Инструмент доступен всем прямым рекламодателям, а также клиентам агентств.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как власти сэкономят 155 млрд руб. на стимулировании спроса на беспилотники

Названы главные киберугрозы 2025 года для России

Виктор Фогельсон, «Сакура PRO»: Западные решения не дотягивают до уровня нашего продукта

Западные киностудии начали переговоры с российскими онлайн-кинотеатрами

Арсений Федоткин, Selecty: Темп роста лидеров цифровой трансформации замедлился

Инвестиции в средства защиты данных в 2024 году выросли почти на четверть

Конференции

Цифровое здравоохранение 2025

Оптимизация цифровой инфраструктуры 2025

Цифровая стратегия 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Техника

Обзор HUAWEI Mate X6: тоньше планшета — лучше смартфона

Лучшие телевизоры 4K с русскоязычным голосовым помощником: хиты продаж

Лучшие электронные конструкторы, чтобы создать и запрограммировать робота: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Первый этап строительства российского коллайдера завершен — линейный ускоритель запущен

Найден огромный череп динозавра возрастом 200 миллионов лет — раньше этот вид не встречался

Земля родила Луну? Удивительные открытия бросают вызов старым теориям
Показать еще