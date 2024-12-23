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«VK Реклама» поможет пользователям сгенерировать изображения для рекламы

Теперь рекламодатели смогут продвигать свои сайты и сообщества еще проще – платформа поможет с генерацией визуальных креативов. Новый бесплатный инструмент проанализирует информацию об объекте продвижения, предоставленную пользователем, и, помимо вариантов рекламных текстов, также предложит варианты изображений, которые можно использовать в рекламных объявлениях. Все визуальные креативы будут индивидуальны и персонализированы под запрос рекламодателя. Об этом CNews сообщили представители VK.

Инструмент доступен для продвижения сайтов и сообществ, в перспективе его функциональность расширится и на лид-формы, мобильные приложения и другие объекты рекламы. Рекламодатель может воспользоваться автогенерацией изображений на самом старте запуска кампании в VK Рекламе либо на этапе создания баннера. Ему достаточно в свободной форме описать уникальность своего сообщества или сайта, его отличительные особенности, а нейросеть сгенерирует четыре изображения в высоком качестве. По желанию, пользователь может запросить у платформы другие варианты креативов, описав, что он хотел бы видеть на изображении. Креативы можно сразу «примерить» в рекламное объявление, посмотрев, как они будут выглядеть в качестве баннера.

В «VK Рекламе» уже доступна автогенерация текстов и видео, что экономит время и затраты рекламодателей на подготовку креативов. Также пользователям доступно ИИ-автоулучшение изображений, которые они самостоятельно загружают в кабинет для продвижения контента или бизнеса: нейросеть адаптирует визуальные креативы под все доступные рекламные форматы и улучшает качество картинки.

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