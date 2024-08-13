Разделы

Интернет Веб-сервисы Интернет-реклама
|

Технологии «VK Рекламы» помогут бизнесу и авторам расширить аудиторию

«VK Реклама» добавила инструмент на базе машинного обучения для автоматического расширения аудитории, которой показываются объявления. Алгоритмы анализируют обезличенные признаки посетителей сайта, сообществ «ВКонтакте» или собственные сегменты бизнеса. Технологии покажут рекламу аудитории с аналогичными интересами и поведением.

Инструмент «Расширение аудитории» доступен при настройке групп объявлений. В качестве основы для обучения алгоритмов бизнес может использовать списки клиентов из CRM-базы или посетителей сайта — например, тех, кто добавил товар в корзину и не завершил покупку.

Для расширения аудитории на базе собственного списка необходимо, чтобы в нем было не менее тысячи пользователей. Создать сегмент по событиям на сайте можно, настроив пиксель «VK Рекламы». При продвижении сообществ система анализирует обезличенные признаки аудитории паблика автоматически.

Инструмент для расширения охвата уже доступен на платформе при продвижении сайтов, мобильных приложений, лид-форм и сообществ «ВКонтакте». В будущем пользователи кабинета смогут добавить его во всех кампаниях.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Александр Осипов, «МегаФон»: Эффективность киберзащиты вырастет, если снизится рутинная нагрузка на специалистов

Хакеры КНДР добыли секретные данные о танках и самолетах Южной Кореи

Олеся Суханос, «МегаФон ПроБизнес»: Экологическая обстановка стабилизируется за счет новейших технологий

На Камчатке и Чукотке пропал интернет, проблемы с мобильной связью и телевидением

Денис Хадасков, HD Tech: В России исторически сложилось, что инновации появляются в финансовых компаниях

iPhone и смартфоны Samsung, Huawei на грани исчезновения в России, магазины электроники на пороге массового закрытия. Всему виной один новый закон

MARKET.CNEWS

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Техника

Топ-5 альтернатив Apple AirTag: какие Bluetooth-метки можно купить в России

Обзор наушников HUAWEI Freebuds 6i: продвинутое шумоподавление в среднем классе

Обзор моющего вертикального пылесоса Dreame H13 Pro — удобный и мощный

Показать еще

Наука

Обретет ли сознание мозг, выращенный в лаборатории?

Открыта неправильная галактика с ненасытной черной дырой

Ликбез RnD.CNews: поглощение, взрыв или безмятежность — как будет жить Земля, когда Солнце умрет
Показать еще
Первая конференция Luxms Первая конференция Luxms CNews Forum 2024 CNews Forum 2024