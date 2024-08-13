Технологии «VK Рекламы» помогут бизнесу и авторам расширить аудиторию

«VK Реклама» добавила инструмент на базе машинного обучения для автоматического расширения аудитории, которой показываются объявления. Алгоритмы анализируют обезличенные признаки посетителей сайта, сообществ «ВКонтакте» или собственные сегменты бизнеса. Технологии покажут рекламу аудитории с аналогичными интересами и поведением.

Инструмент «Расширение аудитории» доступен при настройке групп объявлений. В качестве основы для обучения алгоритмов бизнес может использовать списки клиентов из CRM-базы или посетителей сайта — например, тех, кто добавил товар в корзину и не завершил покупку.

Для расширения аудитории на базе собственного списка необходимо, чтобы в нем было не менее тысячи пользователей. Создать сегмент по событиям на сайте можно, настроив пиксель «VK Рекламы». При продвижении сообществ система анализирует обезличенные признаки аудитории паблика автоматически.

Инструмент для расширения охвата уже доступен на платформе при продвижении сайтов, мобильных приложений, лид-форм и сообществ «ВКонтакте». В будущем пользователи кабинета смогут добавить его во всех кампаниях.