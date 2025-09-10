Бюджеты китайских рекламодателей в «VK Рекламе» превысили 1 млрд рублей в первом полугодии 2025

За первое полугодие траты китайских пользователей на платформе достигли 1,2 млрд руб., что на 22% больше, чем за аналогичный период 2024 г. В топе категорий, востребованных у азиатских рекламодателей — игры, отдых и развлечения, а также электронная коммерция.

«По итогам первого полугодия мы отмечаем рост интереса к инструментарию «VK Рекламы» у китайских рекламодателей. Бюджеты стабильно растут и поквартально — во втором квартале прирост на 24% год к году, и в целом за полугодие. Азиатские рекламодатели отдают предпочтение таким категориям, как игры — 88% всех кампаний в первом полугодии, отдых и развлечения — 9%, электронная коммерция — 2%», — отметила операционный директор «VK Рекламы» Ирина Совик

В тройку лидеров среди иностранных рекламодателей по росту инвестиций в VK Рекламе, помимо Китая, вошли Турция и Кипр.

Рост бюджетов турецких рекламодателей в первом полугодии составил 60% год к году. Среди лидирующий категорий путешествия и транспорт — 77%, игры — 12%, электронная коммерция — 4%, отдых и развлечения — 3%, а также медицина и здоровье — 2%.

Бюджеты кипрских рекламодателей за первое полугодие 2025 выросли на 43% год к году. Самыми популярными категориями в этом сегменте стали игры — 60%, отдых и развлечения — 12%, электронная коммерция — 11%, а также финансы и все для дома — 4% и 3% соответственно.

По итогам первого полугодия 2025 г. общий объем инвестиций рекламодателей в продвижение на платформе «VK Реклама» выросли на 31% год к году, превысив 26 млрд руб. Среди растущих категорий: игры — рост 79%, отдых и развлечения — 55%, медицина и здоровье — 51%. Высокий спрос на инструментарий «VK Рекламы» отмечается у рекламодателей в сфере электронной коммерции: в первом полугодии рост их бюджетов на продвижение составил 46,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Платформа развивает инструменты для этой категории рекламодателей, в частности, повышая эффективность динамического ретаргетинга за счет увеличения скорости передачи событий от рекламодателя в систему оптимизации. С развитием инструментария растет эффективность рекламных кампаний. За первые полгода количество показов рекламы, запущенной в «VK Рекламе» превысило 287 млрд.