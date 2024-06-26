Анимированные объявления в «VK Рекламе» привлекут больше клиентов

В «VK Рекламе» появились HTML5-объявления. Новый формат позволяет показывать анимированные креативы на проектах VK и в рекламной сети — на десктопе и в мобильных устройствах. Об этом CNews сообщили представители VK.

Анимация эффективнее привлекает внимание пользователей к товару или услуге и повышает их узнаваемость. Аудитория, знакомая с бизнесом, вероятнее продолжит взаимодействие с ним: добавит товар в корзину или оформит заказ на сайте.

В одном объявлении можно использовать до пяти ссылок на товары и услуги. По клику в разные моменты анимации пользователь перейдет на актуальные страницы, а бизнес сможет показать несколько предложений за раз.

Реклама с анимированными креативами транслируется по модели оплаты за тысячу показов — CPM. Бизнес может выбрать стратегию, по которой его объявления конкурируют с другими в аукционе. Доступно три варианта: фиксированный CPM, предельная цена и максимум показов.