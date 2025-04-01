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В «VK Рекламе» появилась возможность автоматизации рекламных кампаний

«VK Реклама» запустила смарт-кампании. Новый тип кампании позволит упростить запуск рекламы сообществ «ВКонтакте», автоматизировать настройку таргетингов и сгенерировать готовые рекламные банеры благодаря ИИ. Об этом CNews сообщили представители VK.

Смарт-кампании позволят быстро запустить рекламу сообщества «ВКонтакте». Процесс создания кампании сократился до нескольких шагов, а автоприменение алгоритмов рекомендаций, генерации текстов и креативов позволяет повысить эффективность рекламных кампаний.

Для запуска рекламодателю достаточно выбрать сообщество, которое он хочет продвигать. Система автоматически сгенерирует УТП, а затем предоставит пользователю готовые креативы и тексты объявлений. При этом на любом из этапов сохраняется возможность внести изменения вручную: скорректировать УТП и тексты объявлений, загрузить собственные картинки и видео.

Формат ориентирован преимущественно на клиентов малого и среднего бизнеса и начинающих маркетологов. Рекламодатели без опыта в запуске рекламы смогут самостоятельно настроить кампанию, отвечающую их бизнес-целям.

На данный момент смарт-кампании доступны для объекта продвижения «Сообщества». Однако в дальнейшем инструмент будет расширяться на остальные объекты рекламы.

В 2025 г. «VK Реклама» запустила ряд важных обновлений функционала для рекламодателей. Площадка представила масштабное обновление инструмента Look-alike (LaL), который позволяет искать потенциальных клиентов среди пользователей с похожими интересами. Также «VK Реклама» расширила список объектов продвижения, для которых доступен рекламный формат «Карусель».

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