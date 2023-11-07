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Музыканты смогут показывать рекламу треков и плейлистов слушателям других исполнителей с помощью «VK рекламы»

Новый инструмент «VK рекламы» поможет музыкантам находить свою аудиторию среди слушателей других исполнителей, которые развиваются «Вконтакте». Артисты смогут привлечь больше любителей жанра, а аудитория не пропустит интересные ей релизы.

Алгоритмы «VK рекламы» анализируют контент автора, а также интересы пользователей соцсети к исполнителям. Это позволяет показывать рекламу тем, кто уже слушал произведения музыканта и вероятнее откроет трек артиста или добавит его на страницу «Вконтакте».

Для запуска рекламы исполнителю необходимо сообщество «Вконтакте» и документы, подтверждающие авторские права. Рекламу можно показывать аудитории тех музыкантов, у которых не менее 300 слушателей.

Новый инструмент доступен в кабинете «VK рекламы»: необходимо выбрать цель «Музыка» и таргетинг на поклонников нужных исполнителей. Объявления увидят слушатели выбранных музыкантов в ленте «Вконтакте». Алгоритмы самостоятельно распределяют бюджет таким образом, чтобы принести больше целевых действий по минимальной цене.

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