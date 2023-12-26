VK: как бизнес продвигал товары и услуги в 2023 году

Среднемесячное количество объявлений в «VK Рекламе» выросло в 15 раз год к году. В 2023 г. на каждый вложенный рубль в продвижение сайтов платформа сгенерировала в 2,6 раза больше покупок, добавлений товаров в корзину, заявок и других целевых действий. Число продаж в мобильных приложениях выросло в 3,6 раза, а выручка интернет-магазинов от рекламы — в два раза.

Лидеры по инвестициям в продвижение на платформе компании из электронной коммерции, на втором месте — финансы. Третье место делят отдых и развлечения, недвижимость и товары повседневного спроса. Быстрее других наращивают бюджеты на рекламу бизнесы в категориях спорт и недвижимость.

Количество уникальных рекламных кампаний сайтов росло в течение года в среднем на 62% в месяц, инвестиции бизнеса — на 82%. На платформе продвигается на 70% больше приложений, чем год назад. Бюджеты на их рекламу увеличились на 88%. Активнее всех нарастили количество установок после перехода по объявлениям приложения соцсетей — в 5,2 раза за год.

По итогам года средний показатель выручки, сгенерированной интернет-магазинами с помощью «VK Рекламы», вырос почти в два раза. Выше всего он у маркетплейсов — 8,5 руб. на каждый вложенный в рекламу рубль.

Один из самых популярных форматов на платформе — лид-формы. С их помощью пользователи могут оставить в объявлении контакты для заявки на обратную связь, а компании — получить готовых к покупке клиентов. За год бизнес увеличил бюджет на продвижение лид-форм в «VK Рекламе» на 90%. Среднее количество заполненных заявок на одну рекламную кампанию выросло на 75%.

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В феврале 2023 г. «VK Реклама» вышла из бета-тестирования и запустила продвижение сообществ «Вконтакте». Самые популярные цели продвижения — рост подписчиков и сообщений. В диалоге пользователи уточняют детали о товаре или услуге, оформляют заказы. Количество сообщений, отправленных бизнес-сообществам после клика по рекламе, в среднем увеличивалось вдвое месяц к месяцу.

В марте в VK Рекламе появились инструменты для продвижения контента «Вконтакте»: видео, прямых трансляций и музыки. За счет повышения точности алгоритмов средняя стоимость рекламного просмотра ролика сократилась в ноябре в четыре раза по сравнению с мартом. Среднемесячное количество лайков к видео выросло в восемь раз, а их цена для бизнеса снизилась более чем в три раза.

Осенью «VK Реклама» запустила инструменты медийной рекламы для роста охвата и узнаваемости бизнеса, а также продвижение групп в «Одноклассниках» и контента в «Дзене». Для разработчиков и издателей приложений стало больше мест продвижения в RuStore: теперь объявления можно показывать в поисковой выдаче магазина, в разделах «Интересное», «Игры» и «Приложения».