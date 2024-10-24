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«VK Реклама» внедрила генеративный ИИ для создания креативных рекламных текстов

«VK Реклама» кардинально обновила инструмент для автоматического создания текстов объявлений. Пользователи смогут быстро получать уникальные, привлекательные тексты для своих баннеров, опираясь на данные о продвигаемом продукте или услуге и уникальном товарном предложении (УТП). Это позволяет быстрее находить целевую аудитории и помогает росту бизнеса. Создание нового инструмента в «VK Рекламе» — часть общей стратегии по внедрению инструментов искусственного интеллекта в сервисы VK.

Пользователям больше не придется подолгу придумывать креативные и вовлекающие аудиторию тексты рекламных объявлений и обращаться к сторонним сервисам. Инструмент «VK Рекламы» сам создаст три варианта уникальных текстов и автоматически подставит в обязательные поля баннера. Запуск рекламных кампаний становится доступным даже для начинающих предпринимателей, не обладающих навыками копирайтинга.

При создании новой кампании «VK Реклама» предлагает пользователю поле для ввода УТП, где можно свободно описать ключевые особенности продвигаемого товара или услуги. Этот текст не войдет в само объявление, но искусственный интеллект будет использовать его как параметр для генерации креативов. На этапе настройки баннера система автоматически подставит сгенерированные тексты в обязательные поля — заголовок, короткое и длинное описание.

При этом пользователь сможет сам выбрать понравившийся ему креатив, скомбинировать варианты или скорректировать самостоятельно, а также внести изменения в описание и получить новые уникальные варианты текстов. Также предусмотрена возможность корректировки УТП на любом этапе. Это даст пользователю больше контроля над финальными текстами и позволит подбирать оптимальные варианты для каждой рекламной кампании.

Функция доступна для продвижения сайтов и сообществ, как на этапе создания рекламной кампании, так и при работе с баннерами, что делает процесс более удобным и быстрым для пользователей.

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