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«VK реклама» упростит продвижение с галереей изображений, сгенерированных нейросетью

В «VK рекламе» появилась галерея бесплатных изображений, сгенерированных нейросетью. Бизнес, авторы и медиа могут выбрать подходящие креативы для рекламы сообществ в соцсетях, сайтов и приложений из более чем 10 тыс. вариантов. Инструмент ускорит запуск объявлений и упростит продвижение для пользователей рекламной платформы.

Готовые изображения доступны на вкладке «Созданное нейросетью» при настройке объявлений в «VK рекламе». В поисковой строке достаточно ввести тематику бизнеса, товаров или услуг. На выбор доступно три стиля: реализм, мультипликация и цифровое искусство.

Изображения автоматически адаптируются под доступные форматы рекламы на проектах VK и в рекламной сети. Платформа покажет уведомление, если сгенерированная картинка уже используется для продвижения другим бизнесом.

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