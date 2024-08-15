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Бизнесу стали доступны премиальные форматы размещения в «VK Рекламе»

Рекламная платформа «VK Реклама» запустила премиальные форматы для увеличения узнаваемости брендов, товаров и услуг при продвижении сайтов. Это наиболее заметные места размещения на ключевых площадках VK и рекламной сети для привлечения внимания пользователей: например, баннер по всей ширине экрана на главной Mail.ru или в «Дзене».

Новый инструмент появился в разделе «Узнаваемость и охват» на платформе «VK Реклама». С его помощью бизнес может самостоятельно размещать статичные и анимированные объявления и показывать их целевым пользователям. На выбор доступно несколько форматов продвижения, включая билборд, полноэкранную и медийную рекламу рядом с основным контентом.

Запускать премиальные медийные кампании бизнес может с оплатой за тысячу показов — CPM. При необходимости в кабинете можно задать оптимальную частоту показа объявлений на пользователя.

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