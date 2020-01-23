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«Киберпонедельник» в интернет-магазине Huawei со скидками до 15 тыс. рублей

Интернет E-commerce
, Текст: Владимир Бахур

Huawei объявляет о начале скидок и спецпредложений в официальном интернет-магазине. В рамках акции «Киберпонедельник» покупатели смогут приобрести устройства Huawei со скидками до 15 000 рублей. Акция стартует 27 января и продлится до 30 января.

Максимальная скидка 15 000 рублей будет предоставляться на покупку смартфона Huawei Mate 20 Pro. Модели Huawei P30 Pro и Huawei Mate 20 можно будет приобрести на 12 000 рублей дешевле и получить фирменный чехол в подарок.

Ноутбук Huawei Matebook D будет доступен по специальной цене – 46 990 рублей. А при покупке умных часов Huawei Watch GT 2 покупатели получат беспроводные наушники Huawei FreeLace.

Кроме того, на ряд планшетов (Huawei M5 lite 10 LTE, Huawei MediaPad M5 lite 8, Huawei MediaPad T5 Premium 32 ГБ) будет действовать выгодное предложение: скидка 3 000 рублей и браслет Huawei Band 4e в подарок.

В рамках акции специальные цены будут действовать не только на смартфоны, планшеты и ноутбуки, но и на наушники и фитнес-браслеты.



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